مخزومي هنأ بالمولد النبوي

كتب على منصة "أكس":

"بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا، سائلين أن تحمل هذه المناسبة المباركة أجواء من الأمل والتلاقي، وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الخير والوحدة. كل عام وأنتم بخير".