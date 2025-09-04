Advertisement

لبنان

مخزومي هنأ بالمولد النبوي

Lebanon 24
04-09-2025 | 02:39
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس":
"بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصًا، سائلين المولى أن تحمل هذه المناسبة المباركة أجواء من الأمل والتلاقي، وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الخير والوحدة. كل عام وأنتم بخير".
النائب فؤاد مخزومي

فؤاد مخزومي

ين العرب

المسلمين

الإسلام

المولى

إسلامي

