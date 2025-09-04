الاتحاد العمالي العام أصدر لوائح بممثليه في مجالس العمل التحكيمية

Advertisement

أصدر الإتحاد العمالي العام بيانا قال فيه انه "بناءً على المراسلات التي تمت مع ووزارة العدل وتفعيلاً ومواكبةً لقضايا الصرف التعسفي أو الاقتصادي أو المضايقات أو المخالفات أو التنمر الذي يتعرض له العمال والعاملات وسعياً لانصافهم، أصدر لائحة تمثيله في مجالس العمل التحكيمية في المحافظات وذلك بصفة الأصيل والملازم، ولائحة باسم ممثليه في اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية.كما سمى ممثليه في الوطنية للاستخدام بعد الاتفاق الذي تمّ مع وزير العمل لتفعيل وإدارة هذه المؤسسة التي لها الباع في إيجاد فرص العمل ومراقبة اليد العاملة الأجنبية والعربية والمحلية. وقد تم تبليغ وزارة العمل باللوائح المذكورة تمهيداً لإصدار المراسيم اللازمة بهذا الخصوص".