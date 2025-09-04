القصيفي هنأ بحلول عيد المولد النبوي

هنأ نقيب محرري اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بحلول عيد المولد النبوي الشريف، متمنيا أن "تلهم بركة العيد الجميع كي يتحدوا على الخير، وأن يعم التفاهم بينهم، فيغلبوا مصلحة ، واستقراره، ومقتضيات العيش الواحد على اي إعتبار آخر، ليجوز الوطن إزماته وينجو من الكمائن المتربصة به،وينطلق ثابت الخطى نحو غد واعد".

