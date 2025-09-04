Advertisement

لبنان

القصيفي هنأ بحلول عيد المولد النبوي

Lebanon 24
04-09-2025 | 03:24
هنأ نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بحلول عيد المولد النبوي الشريف، متمنيا أن "تلهم بركة العيد الجميع كي يتحدوا على الخير، وأن يعم التفاهم بينهم، فيغلبوا مصلحة لبنان، واستقراره، ومقتضيات العيش الواحد على اي إعتبار آخر، ليجوز الوطن إزماته وينجو من الكمائن المتربصة به،وينطلق ثابت الخطى نحو غد واعد".
