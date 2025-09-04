Advertisement

لبنان

الأكاديميّة الحبريّة المريميّة العالميّة افتتحت مؤتمرها العالميّ الـ 26 في روما (صور)

04-09-2025 | 03:35
إفتتحت الأكاديميّة الحبريّة المريميّة العالميّة مؤتمرها العالميّ السادس والعشرين في جامعة الانطونيانوم الحبريّة في روما، يوم الأربعاء ٣ أيلول ٢٠٢٥ ويمتد لغاية الأحد ٧ أيلول ٢٠٢٥، برئاسة الكاردينال رولانداس ماكريكاس. 
يشارك في المؤتمر مراكز مريميّة من مختلف أنحاء العالم. وللمرّة الأولى تميّز المؤتمر هذا العام بالتمثيل الإسلامي من لبنان حيث رحّب رئيس الأكاديميّة الأب ستيفانو شيكين برجال الدين الذين يمثّلون مختلف المذاهب الإسلاميّة وهم أعضاء في المركز المريميّ لحوار الأديان في لبنان. 
المذاهب الاسلامية (سنة، شيعة، دروز)، تمثلت من خلال: الشيخ محمد النقري عن دار الفتوى، السيد علي السيد قاسم الممثل الرسمي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، الشيخ عامر زين الدين الممثل الرسمي لمشيخة العقل للموحدين الدروز. 
ويُختتم المؤتمر بلقاء قداسة البابا لاوون الرابع عشر،والجدير ذكره ان اعضاء المركز المريمي لحوار الاديان في لبنان الذي يترأسه الأب وسام أبو ناصر هم اعضاء في الهيئة المريمية العالمية الاسلامية المسيحية CMMC، وهي هيئة تابعة للاكاديمية الحبرية المريمية العالمية، وعلى تواصل مع وزارة الحوار الاسلامي المسيحي في الفاتيكان، وتعتبر الهيئة الثمرة الاولى من ثمار وثيقة الاخوّة الانسانية التي وُقِّعت بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة شيخ الازهر الشيخ الدكتور احمد الطيب في الامارات العربية المتحدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

