لبنان
الأكاديميّة الحبريّة المريميّة العالميّة افتتحت مؤتمرها العالميّ الـ 26 في روما (صور)
Lebanon 24
04-09-2025
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
إفتتحت الأكاديميّة الحبريّة المريميّة العالميّة مؤتمرها العالميّ السادس والعشرين في جامعة الانطونيانوم الحبريّة في روما، يوم الأربعاء ٣ أيلول ٢٠٢٥ ويمتد لغاية الأحد ٧ أيلول ٢٠٢٥، برئاسة الكاردينال رولانداس ماكريكاس.
يشارك في المؤتمر مراكز مريميّة من مختلف أنحاء العالم. وللمرّة الأولى تميّز المؤتمر هذا العام بالتمثيل الإسلامي من
لبنان
حيث رحّب رئيس الأكاديميّة الأب ستيفانو شيكين برجال الدين الذين يمثّلون مختلف المذاهب الإسلاميّة وهم أعضاء في المركز المريميّ لحوار الأديان في لبنان.
المذاهب الاسلامية (سنة، شيعة، دروز)، تمثلت من خلال: الشيخ محمد النقري عن دار الفتوى، السيد
علي السيد
قاسم
الممثل الرسمي للمجلس
الاسلامي
الشيعي
الاعلى، الشيخ عامر زين الدين الممثل الرسمي لمشيخة العقل للموحدين الدروز.
ويُختتم المؤتمر بلقاء قداسة البابا لاوون الرابع عشر،والجدير ذكره ان اعضاء المركز المريمي لحوار الاديان في لبنان الذي يترأسه الأب وسام أبو ناصر هم اعضاء في الهيئة المريمية العالمية الاسلامية
المسيحية
CMMC، وهي هيئة تابعة للاكاديمية الحبرية المريمية العالمية، وعلى تواصل مع وزارة الحوار الاسلامي المسيحي في الفاتيكان، وتعتبر الهيئة الثمرة الاولى من ثمار وثيقة الاخوّة الانسانية التي وُقِّعت بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة شيخ الازهر الشيخ الدكتور احمد الطيب في
الامارات
العربية المتحدة.
السياديون يرفضون الحوار... هل يكون حقّاً الحلّ في نزع سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
السياديون يرفضون الحوار... هل يكون حقّاً الحلّ في نزع سلاح "حزب الله"؟
07:00 | 2025-09-04
04/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف
Lebanon 24
تهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف
06:26 | 2025-09-04
04/09/2025 06:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في المنية.. انطلاقة صناعية وتجارية في معرض استراتيجي
Lebanon 24
في المنية.. انطلاقة صناعية وتجارية في معرض استراتيجي
06:15 | 2025-09-04
04/09/2025 06:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" على الطاولة.. كيف يقارب "الثنائي" الجلسة؟!
Lebanon 24
"حصرية السلاح" على الطاولة.. كيف يقارب "الثنائي" الجلسة؟!
06:00 | 2025-09-04
04/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
