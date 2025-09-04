Advertisement

لبنان

في ذكرى المولد النبوي.. الصمد استذكر قيم الحرية والعدل والمساواة

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1412706-638925813914949070.jpg
Doc-P-1412706-638925813914949070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ النائب جهاد الصمد "المسلمين خاصة واللبنانيين عامة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، املا ان يعيدها الله عليهم بالخير وان تكون مدخلا للخروج من الازمات التي يعانون منها".
Advertisement

واستذكر بالمناسبة "قيم الحرية و العدل والمساواة ورفع الظلم ونصرة الحق والمظلومين، خصوصا اهالي قطاع غزة الذين يتعرضون على يد العدو الاسرائيلي لأبشع انواع الظلم وجرائم الابادة، وهي قيم جاء بها الرسول الكريم، ونشرها في بقاع الارض كافة، وينبغي على الجميع التمسك بها والدفاع عنها اليوم اكثر من اي وقت مضى".
مواضيع ذات صلة
النائب سليمان هنأ في ذكرى المولد النبوي
lebanon 24
04/09/2025 14:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي إمام في ذكرى المولد النبوي: قوة لبنان في وحدته الوطنية
lebanon 24
04/09/2025 14:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام في ذكرى المولد النبوي: نرجو من الله ان يعيده على جميع العرب والمسلمين بالخير
lebanon 24
04/09/2025 14:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
4 أيلول.. دار الفتوى تعلن ذكرى المولد النبوي
lebanon 24
04/09/2025 14:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24

جهاد الصمد

المسلمين

قطاع غزة

الكريم

المسلم

في ذكر

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-09-04
06:26 | 2025-09-04
06:15 | 2025-09-04
06:00 | 2025-09-04
05:55 | 2025-09-04
05:51 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24