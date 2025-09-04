في ذكرى المولد النبوي.. الصمد استذكر قيم الحرية والعدل والمساواة

Advertisement

هنأ النائب " خاصة واللبنانيين عامة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، املا ان يعيدها الله عليهم بالخير وان تكون مدخلا للخروج من الازمات التي يعانون منها".واستذكر بالمناسبة "قيم الحرية و العدل والمساواة ورفع الظلم ونصرة الحق والمظلومين، خصوصا اهالي الذين يتعرضون على يد العدو الاسرائيلي لأبشع انواع الظلم وجرائم الابادة، وهي قيم جاء بها الرسول ، ونشرها في بقاع الارض كافة، وينبغي على الجميع التمسك بها والدفاع عنها اليوم اكثر من اي وقت مضى".