لبنان

الحواط: لن نقبل بأقل من دولة قوية وقادرة على كامل الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:17
كتب النائب زياد الحواط عبر حسابه على منصة "اكس":
"الإشتباكات المسلحة في مخيم برج البراجنة بعد إنجاز المرحلة الثانية من تسليم السلاح الفلسطيني، تستوجب مراجعةً لما تمّ تنفيذه حتى الآن. الحوار والتنسيق لا يجب أن يكون مرادفاً لخطوات وإجراءات لن توصل كما يبدو إلى حصريّة سلاح جديّة بيد الدولة. وإلّا كيف ظهر هذا السلاح في زمن تجميعه وإنهائه؟. حصريّة السلاح تستوجب أكثر من قرارات وشعارات، بل إجراءات حاسمة على كل الأراضي اللبنانية. قيل أن الدولة هي وهرة قبل كل شيء، ونحن نريد الدولة بعد إنتظار طويل، خصوصاً أن ما ينتظرنا مع تسليم سلاح حزب الله أكثر تعقيدا، ويستوجب الحزم والحسم. ونحن لن نقبل بأقلّ من دولة قادرة قويّة على مساحة كل لبنان".
مخيم برج البراجنة

برج البراجنة

زياد الحواط

اللبنانية

حزب الله

البراجنة

مخيم برج

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24