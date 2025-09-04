عبد المسيح: نسأل الله أن يعيده على وطننا وأهلنا بالسلام والطمأنينة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نسأل الله أن يعيده على وطننا وأهلنا بالسلام والطمأنينة، وأن يملأ قلوبنا بالمحبة والتسامح والإيمان".

Advertisement