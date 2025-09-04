Advertisement

لبنان

عبد المسيح: نسأل الله أن يعيده على وطننا وأهلنا بالسلام والطمأنينة

Lebanon 24
04-09-2025 | 04:54
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس":  "كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نسأل الله أن يعيده على وطننا وأهلنا بالسلام والطمأنينة، وأن يملأ قلوبنا بالمحبة والتسامح والإيمان".
أديب عبد المسيح

المسيح

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24