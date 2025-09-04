29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في بيروت.. تغطية العاميلن في القطاع غير المنظم
Lebanon 24
04-09-2025
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي أعمال ندوتها المتخصصة التي انعقدت في
بيروت
برعاية وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
، تحت عنوان: "توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم"، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء العرب.
Advertisement
شارك في الندوة رئيس
المكتب التنفيذي
للجمعية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في
لبنان
الدكتور
محمد كركي
، إضافةً إلى ممثلين عن
منظمة العمل
العربية، المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، ووفود من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة.
وتوصّل الخبراء إلى مجموعة توصيات أبرزها: وضع استراتيجية وطنية لشمول العاملين غير النظاميين، دعم مساهماتهم من قبل الدولة، تصميم برامج تأمينية مرنة تشمل العمال الزراعيين والحرفيين، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير أنظمة دفع إلكترونية. كما شدّدوا على أهمية تعزيز التوعية الرقمية، وتبادل البيانات بين الوزارات والبلديات، وتشجيع الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الرسمي عبر الحوافز الضريبية والضمان الاجتماعي.
وتم توقيع
مذكرة تفاهم
بين الجمعية والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية لتطوير الأنظمة الإحصائية، بهدف دعم صناع القرار في السياسات الاجتماعية. وفي الختام، شكر الدكتور كركي الوزير
حيدر على
رعايته، مثمنًا دعم منظمة العمل العربية، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة تحديات العمل غير النظامي.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة تغطي علاج جرحى مرفأ بيروت 100٪
Lebanon 24
وزارة الصحة تغطي علاج جرحى مرفأ بيروت 100٪
04/09/2025 17:05:21
04/09/2025 17:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لـ100 منظمة دولية غير حكومية: السلطات الإسرائيلية رفضت طلبات عشرات المنظمات لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
Lebanon 24
بيان لـ100 منظمة دولية غير حكومية: السلطات الإسرائيلية رفضت طلبات عشرات المنظمات لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
04/09/2025 17:05:21
04/09/2025 17:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم رمزي على "نيويورك تايمز" بسبب تغطية غزة
Lebanon 24
هجوم رمزي على "نيويورك تايمز" بسبب تغطية غزة
04/09/2025 17:05:21
04/09/2025 17:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر تابع مع ناصر الدين والمديرة الاقليمية لمنظمة الصحة دعم القطاع
Lebanon 24
جابر تابع مع ناصر الدين والمديرة الاقليمية لمنظمة الصحة دعم القطاع
04/09/2025 17:05:21
04/09/2025 17:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب التنفيذي
الوكالة الوطنية
المدير العام
الدكتور محمد
صندوق الوطني
مذكرة تفاهم
منظمة العمل
محمد كركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"العلماء المسلمين": نرفض مقدمة الورقة الأميركية
Lebanon 24
"العلماء المسلمين": نرفض مقدمة الورقة الأميركية
09:58 | 2025-09-04
04/09/2025 09:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة الحكومة: "مُكارمة" قد تنقلب على الثنائي
Lebanon 24
جلسة الحكومة: "مُكارمة" قد تنقلب على الثنائي
09:55 | 2025-09-04
04/09/2025 09:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخارجية" تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
Lebanon 24
"الخارجية" تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
09:46 | 2025-09-04
04/09/2025 09:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية
Lebanon 24
الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية
09:22 | 2025-09-04
04/09/2025 09:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان نحو الزراعة الذكية".. ورشة عمل بين وزارة شؤون التكنولوجيا و"الزراعة"
Lebanon 24
"لبنان نحو الزراعة الذكية".. ورشة عمل بين وزارة شؤون التكنولوجيا و"الزراعة"
09:19 | 2025-09-04
04/09/2025 09:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
Lebanon 24
بالفيديو... طائرة عسكريّة أميركيّة هبطت في مطار رياق
10:48 | 2025-09-03
03/09/2025 10:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
Lebanon 24
هل تذكرون سالي حافظ التي اقتحمت مصرفاً؟ قررت الزواج وخطيبها "ناشط"
16:18 | 2025-09-03
03/09/2025 04:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:58 | 2025-09-04
"العلماء المسلمين": نرفض مقدمة الورقة الأميركية
09:55 | 2025-09-04
جلسة الحكومة: "مُكارمة" قد تنقلب على الثنائي
09:46 | 2025-09-04
"الخارجية" تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
09:22 | 2025-09-04
الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية
09:19 | 2025-09-04
"لبنان نحو الزراعة الذكية".. ورشة عمل بين وزارة شؤون التكنولوجيا و"الزراعة"
09:18 | 2025-09-04
تعاون لبناني - سعودي لضبط شبكة مخدرات.. وزير الداخلية يكشف التفاصيل
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 17:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 17:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 17:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24