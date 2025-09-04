في بيروت.. تغطية العاميلن في القطاع غير المنظم

Advertisement

اختتمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي أعمال ندوتها المتخصصة التي انعقدت في برعاية وزير العمل ، تحت عنوان: "توسعة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم"، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء العرب.شارك في الندوة رئيس للجمعية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدكتور ، إضافةً إلى ممثلين عن العربية، المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، ووفود من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة.وتوصّل الخبراء إلى مجموعة توصيات أبرزها: وضع استراتيجية وطنية لشمول العاملين غير النظاميين، دعم مساهماتهم من قبل الدولة، تصميم برامج تأمينية مرنة تشمل العمال الزراعيين والحرفيين، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير أنظمة دفع إلكترونية. كما شدّدوا على أهمية تعزيز التوعية الرقمية، وتبادل البيانات بين الوزارات والبلديات، وتشجيع الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الرسمي عبر الحوافز الضريبية والضمان الاجتماعي.وتم توقيع بين الجمعية والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية لتطوير الأنظمة الإحصائية، بهدف دعم صناع القرار في السياسات الاجتماعية. وفي الختام، شكر الدكتور كركي الوزير رعايته، مثمنًا دعم منظمة العمل العربية، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة تحديات العمل غير النظامي.