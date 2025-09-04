Advertisement

لبنان

سلام: مصداقية المجتمع الدولي على المحك

Lebanon 24
04-09-2025 | 05:44
اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان تشكل انتهاكاً صارخاً لإعلان "وقف العمليات العدائية" لشهر تشرين الثاني الماضي وللقرار ١٧٠١ ومبادىء القانون الدولي وأحكامه. 
وأضاف من خلال تغريدة عبر حسابه على "أكس": مصداقية المجتمع الدولي على المحك فعليه التحرك الفوري لإلزام اسرائيل وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه".
 
المجتمع الدولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نواف سلام

إسرائيل

لبنان

نواف

تشري

