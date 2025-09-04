سلام: مصداقية المجتمع الدولي على المحك

Advertisement

اعتبر رئيس الحكومة ، أنّ الاعتداءات المتمادية على تشكل انتهاكاً صارخاً لإعلان "وقف العمليات العدائية" لشهر تشرين الثاني الماضي وللقرار ١٧٠١ ومبادىء القانون الدولي وأحكامه.وأضاف من خلال تغريدة عبر حسابه على "أكس": مصداقية على المحك فعليه التحرك الفوري لإلزام اسرائيل وقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه".