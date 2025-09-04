في المنية.. انطلاقة صناعية وتجارية في معرض استراتيجي

Advertisement

أعلن رئيس ، توفيق زريقة، عن إقامة المعرض الصناعي والتجاري على أرض بالمنية في 19 أيلول المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة استراتيجية في مسار تطور المدينة.وأوضح زريقة في تصريح أن "الدولة القوية هي التي تستند إلى اقتصاد قوي، والدولة الصناعية هي الأقوى. ومن هنا، فإن انطلاقة الصناعة من مدينة تحمل بعدًا استراتيجيًا نحو مستقبل أفضل".وأشار إلى أن البرنامج البلدي يتضمن دعمًا للصناعة في المدينة، لكن في مرحلة لاحقة نظرًا لوجود ملفات أكثر إلحاحًا حاليًا. وأضاف أن "البلديات حاضرة بكامل إمكاناتها اللوجستية والعملية لإنجاح هذا الحدث المهم على صعيد عامة، والمنية خاصة".وشدد على أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي يربط بالدول العربية، إضافة إلى بيئة آمنة تشجع الاستثمار، داعيًا المستثمرين والتجار إلى المشاركة الفاعلة في المعرض بما يوفّر فرص تعاون بين المصانع والتجار، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.