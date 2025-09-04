Advertisement

لبنان

في المنية.. انطلاقة صناعية وتجارية في معرض استراتيجي

Lebanon 24
04-09-2025 | 06:15
أعلن رئيس اتحاد بلديات المنية، توفيق زريقة، عن إقامة المعرض الصناعي والتجاري على أرض المركز الثقافي الكويتي بالمنية في 19 أيلول المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة استراتيجية في مسار تطور المدينة.
وأوضح زريقة في تصريح أن "الدولة القوية هي التي تستند إلى اقتصاد قوي، والدولة الصناعية هي الأقوى. ومن هنا، فإن انطلاقة الصناعة من مدينة المنية تحمل بعدًا استراتيجيًا نحو مستقبل أفضل".

وأشار إلى أن البرنامج البلدي يتضمن دعمًا للصناعة في المدينة، لكن في مرحلة لاحقة نظرًا لوجود ملفات أكثر إلحاحًا حاليًا. وأضاف أن "البلديات حاضرة بكامل إمكاناتها اللوجستية والعملية لإنجاح هذا الحدث المهم على صعيد الشمال عامة، والمنية خاصة".

وشدد على أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي يربط لبنان بالدول العربية، إضافة إلى بيئة آمنة تشجع الاستثمار، داعيًا المستثمرين والتجار إلى المشاركة الفاعلة في المعرض بما يوفّر فرص تعاون بين المصانع والتجار، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.
 
(الوكالة الوطنية)
 
