لبنان

للراغبين بالحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
04-09-2025 | 07:22
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على منصة "اكس" بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتقدم لامتحانات السوق للحصول على رخصة سوق للدراجات من فئة  A-A1 وذلك ابتداء من تاريخ 8/9/2025.
  لمزيد من التفاصيل زوروا الرابط التالي: https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements
