للراغبين بالحصول على رخصة سوق للدراجات... إليكم هذا الخبر

أعلنت والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على منصة "اكس" بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالتقدم لامتحانات السوق للحصول على رخصة سوق للدراجات من فئة A-A1 وذلك ابتداء من تاريخ 8/9/2025.لمزيد من التفاصيل زوروا الرابط التالي: https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements