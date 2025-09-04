كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال.وجاء في النشرة الآتي:- الحالة العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والداخل وأعلى منها فوق الجبال، حتى مطلع الأسبوع المقبل حيث يتحول الى متقلب نسبيا.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بين 24 و32، في بين 22 و31 درجة وفي بين 16 و32 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال، يتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا الظهر.الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال.السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل.الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق.