لبنان

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
04-09-2025 | 08:09
Doc-P-1412789-638925955630194790.jpg
Doc-P-1412789-638925955630194790.jpg photos 0
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل والداخل وأعلى منها فوق الجبال، حتى مطلع الأسبوع المقبل حيث يتحول الى متقلب نسبيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال، يتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق.
