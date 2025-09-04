Advertisement

لبنان

بالصورة.. مناشير إسرائيلية تحريضية في الجنوب

Lebanon 24
04-09-2025 | 08:33
أفادت مندوبة "لبنان24" عن قيام الجيش الإسرائيلي بإلقاء مناشير تحريضية، في الخيام.
ووزّع الجيش الإسرائيلي صورا لشركات أو مصانع زعم أنّها تعمل لصالح حزب الله.
 
 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24