Advertisement

لبنان

هاشم: لماذا الاستهتار وادارة الظهر لما يتعرض له الجنوب؟

Lebanon 24
04-09-2025 | 08:34
A-
A+
Doc-P-1412798-638925972399930125.png
Doc-P-1412798-638925972399930125.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أن "قدر الجنوب ان يدفع ضريبة انتمائه في التاريخ والجغرافيا وعلى حدود فلسطين لتصيبه شظايا ما تعرضت له منذ نشوء الكيان العدواني حتى اليوم".
Advertisement

وأشار إلى أن "ما نلاحظه ان حكومة هذه الايام لم تعد تنتبه او اعتادت على ما يتعرض الجنوب من قصف ودمار وقتل وزيادة مساحة الاحتلال وكأنه اصبح امرا طبيعيا تأقلم معه البعض في هذا الوطن، ولم تعد هناك حتى شكاوى تقدم للمنظمة الدولية، والسؤال لماذا هذه السياسات المتبعة، اهي استجابة للاملاءات والرغبات الخارجية، واين السيادة والكرامة الوطنية ولماذا الاستهتار وادارة الظهر لما يتعرض له الجنوب، واين مقومات الصمود لابناء المناطق الجنوبية الحدودية والتي تعتبر خط الدفاع الاساسي لبقاء لبنان في مواجهة الاخطار  التي تهب على المنطقة".

ورأى أن "ما يتعرض له الجنوب من اعتداءات يومية هو استكمال للعدوان الاسرائيلي الذي لم يتوقف رغم تفاهم 27 تشرين الثاني بل زاد العدو من وتيرة همجيته بشكل يومي وارتفع عدد الشهداء ولم يمر يوم الا ودفع ابناء الجنوب ضريبة الصمود والانتماء الوطني الحقيقي المكتوب بالدماء النقية التي ترسم وترسخ تاريخ الوطن وبقائه في مواجهة مشاريع الكيان الصهيوني التي تستهدفه حتى بوجوده".
 
مواضيع ذات صلة
النائب قاسم هاشم: كنّا نودّ أن يبدأ أي كلام في هذه الجلسة بإدانة لما يتعرّض له لبنان من اعتداء استكمالًا للاعتداءات المتواصلة من العدو
lebanon 24
04/09/2025 17:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: على الحكومة التحرك سريعا ومواجهة ما يخطط له العدو الاسرائيلي
lebanon 24
04/09/2025 17:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: كلام براك عن مزارع شبعا لا قيمة له
lebanon 24
04/09/2025 17:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: توغل العدو في الجنوب استمرار للعدوان على السيادة الوطنية
lebanon 24
04/09/2025 17:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24

قاسم هاشم

خط الدفاع

الصهيوني

الاحتلال

الشهداء

صهيوني

فلسطين

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:58 | 2025-09-04
09:55 | 2025-09-04
09:46 | 2025-09-04
09:22 | 2025-09-04
09:19 | 2025-09-04
09:18 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24