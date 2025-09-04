هاشم: لماذا الاستهتار وادارة الظهر لما يتعرض له الجنوب؟

Advertisement

إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور أن "قدر الجنوب ان يدفع ضريبة انتمائه في التاريخ والجغرافيا وعلى حدود لتصيبه شظايا ما تعرضت له منذ نشوء الكيان العدواني حتى اليوم".وأشار إلى أن "ما نلاحظه ان حكومة هذه الايام لم تعد تنتبه او اعتادت على ما يتعرض الجنوب من قصف ودمار وقتل وزيادة مساحة وكأنه اصبح امرا طبيعيا تأقلم معه البعض في هذا الوطن، ولم تعد هناك حتى شكاوى تقدم للمنظمة الدولية، والسؤال لماذا هذه السياسات المتبعة، اهي استجابة للاملاءات والرغبات الخارجية، واين السيادة والكرامة الوطنية ولماذا الاستهتار وادارة الظهر لما يتعرض له الجنوب، واين مقومات الصمود لابناء المناطق الجنوبية الحدودية والتي تعتبر الاساسي لبقاء في مواجهة الاخطار التي تهب على المنطقة".ورأى أن "ما يتعرض له الجنوب من اعتداءات يومية هو استكمال للعدوان الاسرائيلي الذي لم يتوقف رغم تفاهم 27 تشرين الثاني بل زاد العدو من وتيرة همجيته بشكل يومي وارتفع عدد ولم يمر يوم الا ودفع ابناء الجنوب ضريبة الصمود والانتماء الوطني الحقيقي المكتوب بالدماء النقية التي ترسم وترسخ تاريخ الوطن وبقائه في مواجهة مشاريع الكيان التي تستهدفه حتى بوجوده".