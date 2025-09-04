29
لبنان
هاشم: لماذا الاستهتار وادارة الظهر لما يتعرض له الجنوب؟
Lebanon 24
04-09-2025
08:34
إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور
قاسم هاشم
أن "قدر الجنوب ان يدفع ضريبة انتمائه في التاريخ والجغرافيا وعلى حدود
فلسطين
لتصيبه شظايا ما تعرضت له منذ نشوء الكيان العدواني حتى اليوم".
وأشار إلى أن "ما نلاحظه ان حكومة هذه الايام لم تعد تنتبه او اعتادت على ما يتعرض الجنوب من قصف ودمار وقتل وزيادة مساحة
الاحتلال
وكأنه اصبح امرا طبيعيا تأقلم معه البعض في هذا الوطن، ولم تعد هناك حتى شكاوى تقدم للمنظمة الدولية، والسؤال لماذا هذه السياسات المتبعة، اهي استجابة للاملاءات والرغبات الخارجية، واين السيادة والكرامة الوطنية ولماذا الاستهتار وادارة الظهر لما يتعرض له الجنوب، واين مقومات الصمود لابناء المناطق الجنوبية الحدودية والتي تعتبر
خط الدفاع
الاساسي لبقاء
لبنان
في مواجهة الاخطار التي تهب على المنطقة".
ورأى أن "ما يتعرض له الجنوب من اعتداءات يومية هو استكمال للعدوان الاسرائيلي الذي لم يتوقف رغم تفاهم 27 تشرين الثاني بل زاد العدو من وتيرة همجيته بشكل يومي وارتفع عدد
الشهداء
ولم يمر يوم الا ودفع ابناء الجنوب ضريبة الصمود والانتماء الوطني الحقيقي المكتوب بالدماء النقية التي ترسم وترسخ تاريخ الوطن وبقائه في مواجهة مشاريع الكيان
الصهيوني
التي تستهدفه حتى بوجوده".
"العلماء المسلمين": نرفض مقدمة الورقة الأميركية
Lebanon 24
"العلماء المسلمين": نرفض مقدمة الورقة الأميركية
09:58 | 2025-09-04
04/09/2025 09:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة الحكومة: "مُكارمة" قد تنقلب على الثنائي
Lebanon 24
جلسة الحكومة: "مُكارمة" قد تنقلب على الثنائي
09:55 | 2025-09-04
04/09/2025 09:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"الخارجية" تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
Lebanon 24
"الخارجية" تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة
09:46 | 2025-09-04
04/09/2025 09:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية
Lebanon 24
الحجار عرض مع صليبا وشمعون قضايا انمائية
09:22 | 2025-09-04
04/09/2025 09:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان نحو الزراعة الذكية".. ورشة عمل بين وزارة شؤون التكنولوجيا و"الزراعة"
Lebanon 24
"لبنان نحو الزراعة الذكية".. ورشة عمل بين وزارة شؤون التكنولوجيا و"الزراعة"
09:19 | 2025-09-04
04/09/2025 09:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
