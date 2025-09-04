مجلس الجنوب ينفي انسحاب الآليات الهندسية : "العمل ما زال جارياً"

Advertisement

افادت مصادر أن ما يتم تداوله عن انسحاب الجرافات والحفارات والآليات العاملة في محيط جنوب "غير صحيح على الإطلاق".وأكدت المصادر أن الأشغال الميدانية ما زالت مستمرة بوتيرة طبيعية، ولم يصدر أي قرار بوقف العمل أو سحب المعدات من القرى الجنوبية.وتأتي هذه التوضيحات في وقت سادت فيه معلومات متداولة عن بدء عمليات سحب الآليات الهندسية الثقيلة، ومنها الجرافات والحفارات والبوبكات والشاحنات، من القرى الواقعة على "الحافة الأمامية" والخط الأول باتجاه مناطق شمال الليطاني.هذه الأنباء رُبطت بتقديرات تشير إلى أن جيش بات يتعامل مع أي آلية هندسية تتحرك في المنطقة الحدودية على أنها "هدف مشروع" ويعمل على تدميرها بشكل ممنهج.وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت تصاعدًا في وتيرة الاستهدافات ، ما أدى إلى تدمير عدد من المعدات الهندسية التي تُستخدم في ورش إزالة الركام أو شق الطرق الفرعية داخل القرى الجنوبية، الأمر الذي أثار خشية لدى الأهالي من أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى تعطيل كامل للأشغال الحيوية وإلى مزيد من الخسائر المادية.لكن مصادر مجلس الجنوب شددت ل" " أن الورش ما زالت قائمة، وأن الآليات تواصل مهامها وفق الخطط الموضوعة، مؤكدة أن الهدف الأساسي يبقى تسهيل عودة الحياة الطبيعية إلى القرى المتضررة، وإبقاء العجلة الإنمائية قائمة رغم التهديدات الإسرائيلية.