لبنان

تعاون لبناني - سعودي لضبط شبكة مخدرات.. وزير الداخلية يكشف التفاصيل

Lebanon 24
04-09-2025 | 09:18
كشف وزير الداخلية أحمد الحجار عن تعاون لبناني سعودي ساهم بضبط شبكة تهريب مخدرات.
وقال، خلال حديث عبر العربية أن التعاون الوثيق مع السعودية فكك شبكات لتهريب المخدرات.

أضاف:" معلومات وردتنا من السعودية أدت لضبطنا شحنة مخدرات، وهناك عمليات أخرى لضبط شبكات المخدرات بالتعاون مع السعودية".
 
ولفت إلى أنّ قيمة المخدرات المضبوطة بالتعاون مع السعودية بلغت 15 مليون دولار.
