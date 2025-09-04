جلسة الحكومة: "مُكارمة" قد تنقلب على الثنائي

Advertisement

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ حضور "الثنائي" في الجلسة والتعامل معه على أنه "مكارمة" للرئيس عون لن يُسجَّل هذه المرة في خانة حسن النوايا، بل سيُفسَّر كتراجع يترك أثره السلبي على موقعهم السياسي. فالمعادلة تغيّرت، وأي قبول بالمشاركة في مناقشة خطة الجيش يُنظر إليه كتنازل في لحظة ضغط، لا كخطوة لتهدئة الأجواء.أما في ما يتعلق بالتصعيد، فتقول مصادر "الثنائي" أن لا قرار منظماً للتحرك في الشارع، والتحركات التي سُجّلت سابقاً وُصفت بأنها فردية من دون غطاء سياسي. ومع ذلك، لا تستبعد المصادر أن يتخذ المشهد طابعاً أكثر حدّة في المرحلة المقبلة إذا استمر المسار على حاله. ويختم المصدر: "بعد في وقت".