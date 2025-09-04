29
لبنان
جلسة الحكومة: "مُكارمة" قد تنقلب على الثنائي
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
04-09-2025
|
09:55
A-
A+
تفيد المعطيات أنّ اتصالات تجري بين رئاسة الجمهورية وقيادات في "
حزب الله
" في محاولة لإقناع "
الثنائي
" بالمشاركة في الجلسة الحكومية غدا، مع التشديد على أن يحضروا بالتحديد مناقشة الخطة التي أعدّها الجيش والمتصلة بحصرية السلاح. غير أنّ "الثنائي" لا يزال يرفض إدراج هذه الخطة من أساسها، ما يترك الاحتمالات مفتوحة بين مقاطعة الجلسة بالكامل أو المشاركة في مناقشة بنود أخرى من جدول الأعمال ثم الانسحاب عند الوصول إلى البند الخلافي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ حضور "الثنائي" في الجلسة والتعامل معه على أنه "مكارمة" للرئيس عون لن يُسجَّل هذه المرة في خانة حسن النوايا، بل سيُفسَّر كتراجع يترك أثره السلبي على موقعهم السياسي. فالمعادلة تغيّرت، وأي قبول بالمشاركة في مناقشة خطة الجيش يُنظر إليه كتنازل في لحظة ضغط، لا كخطوة لتهدئة الأجواء.
أما في ما يتعلق بالتصعيد، فتقول مصادر "الثنائي" أن لا قرار منظماً للتحرك في الشارع، والتحركات التي سُجّلت سابقاً وُصفت بأنها فردية من دون غطاء سياسي. ومع ذلك، لا تستبعد المصادر أن يتخذ المشهد طابعاً أكثر حدّة في المرحلة المقبلة إذا استمر المسار على حاله. ويختم المصدر: "بعد في وقت".
المصدر: خاص لبنان24
