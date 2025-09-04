27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الإشتباه بمصريّ في منطقة سن الفيل... ماذا تبيّن بعد توقيفه؟ (صورة)
Lebanon 24
04-09-2025
|
11:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:
ضمن إطار العمل المستمر الذي تقوم به مختلف قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم على أنواعها، وتوقيف مرتكبيها، وفي أثناء قيام عناصر من فصيلة
سن الفيل
في وحدة الدّرك الإقليمي بمهمّة دوريّة حفظ أمن ونظام، اشتبهوا بشخصٍ يقوم بدفع درّاجة آليّة في المحلّة من دون حيازة أوراقها الثبوتيّة، فعملوا على ضبطها، وتوقيفه، وتبيّن أنّه يدعى:
Advertisement
أ. س. (مواليد عام 1985،
مصري
الجنسيّة)
وأنّ الدرّاجة قد سُرِقت بالتّاريخ ذاته من محلّة برج حمّود.
بالتّحقيق مع الموقوف، أنكر علاقته بسرقة الدرّاجة، وأفاد أنّ شابَّين على متن درّاجة أخرى كانا يدفعان بشابِّ ثالث على متن هذه الدّرّاجة وطلبا منه مادّة البنزين، وقد لاذوا بالفرار لدى مشاهدتهم الدّوريّة، تاركين الدّرّاجة.
التّحقيق جارٍ بإشراف
القضاء
المختص.
مواضيع ذات صلة
جريمة تهزّ سن الفيل... هكذا قُتِلَ إبن الـ26 عاماً (صورة)
Lebanon 24
جريمة تهزّ سن الفيل... هكذا قُتِلَ إبن الـ26 عاماً (صورة)
04/09/2025 22:18:00
04/09/2025 22:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
04/09/2025 22:18:00
04/09/2025 22:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سوريين... ماذا ضُبِطَ بحوزتهما؟ (صورة)
Lebanon 24
توقيف سوريين... ماذا ضُبِطَ بحوزتهما؟ (صورة)
04/09/2025 22:18:00
04/09/2025 22:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات تُسمع في بلدة لبنانية.. ماذا تبين؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات تُسمع في بلدة لبنانية.. ماذا تبين؟
04/09/2025 22:18:00
04/09/2025 22:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة العلاقات
القضاء ا
سن الفيل
القضاء
العلا
مصري
دوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذا هو الأهمّ بالنسبة إلى الجيش
Lebanon 24
هذا هو الأهمّ بالنسبة إلى الجيش
14:16 | 2025-09-04
04/09/2025 02:16:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:05 | 2025-09-04
04/09/2025 03:05:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مسيرات في الضاحية الجنوبية رفضاً لقرار تسليم السلاح
Lebanon 24
بالفيديو... مسيرات في الضاحية الجنوبية رفضاً لقرار تسليم السلاح
14:49 | 2025-09-04
04/09/2025 02:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بين التسريبات والواقع… موقف الثنائي من الجلسة الحكومية
Lebanon 24
بين التسريبات والواقع… موقف الثنائي من الجلسة الحكومية
14:45 | 2025-09-04
04/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر في قوى الأمن يتعرّض للصدم والضرب
Lebanon 24
عنصر في قوى الأمن يتعرّض للصدم والضرب
14:41 | 2025-09-04
04/09/2025 02:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
Lebanon 24
"أيلول طرفو بالشتي مبلول".. أمطار خريفية في هذا الموعد
00:45 | 2025-09-04
04/09/2025 12:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
Lebanon 24
"الثنائي" يرفض مناقشة ملف السلاح.. وعون أبلغ سلام أنه لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة
22:02 | 2025-09-03
03/09/2025 10:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:16 | 2025-09-04
هذا هو الأهمّ بالنسبة إلى الجيش
15:05 | 2025-09-04
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
14:49 | 2025-09-04
بالفيديو... مسيرات في الضاحية الجنوبية رفضاً لقرار تسليم السلاح
14:45 | 2025-09-04
بين التسريبات والواقع… موقف الثنائي من الجلسة الحكومية
14:41 | 2025-09-04
عنصر في قوى الأمن يتعرّض للصدم والضرب
14:40 | 2025-09-04
حمادة: كل الخيارات مفتوحة قبيل جلسة مجلس الوزراء
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
04/09/2025 22:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 22:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 22:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24