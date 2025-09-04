Advertisement

لبنان

الإشتباه بمصريّ في منطقة سن الفيل... ماذا تبيّن بعد توقيفه؟ (صورة)

Lebanon 24
04-09-2025 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1412879-638926090278081205.png
Doc-P-1412879-638926090278081205.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:


ضمن إطار العمل المستمر الذي تقوم به مختلف قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم على أنواعها، وتوقيف مرتكبيها، وفي أثناء قيام عناصر من فصيلة سن الفيل في وحدة الدّرك الإقليمي بمهمّة دوريّة حفظ أمن ونظام، اشتبهوا بشخصٍ يقوم بدفع درّاجة آليّة في المحلّة من دون حيازة أوراقها الثبوتيّة، فعملوا على ضبطها، وتوقيفه، وتبيّن أنّه يدعى:
Advertisement

أ. س. (مواليد عام 1985، مصري الجنسيّة)
وأنّ الدرّاجة قد سُرِقت بالتّاريخ ذاته من محلّة برج حمّود.

بالتّحقيق مع الموقوف، أنكر علاقته بسرقة الدرّاجة، وأفاد أنّ شابَّين على متن درّاجة أخرى كانا يدفعان بشابِّ ثالث على متن هذه الدّرّاجة وطلبا منه مادّة البنزين، وقد لاذوا بالفرار لدى مشاهدتهم الدّوريّة، تاركين الدّرّاجة.

التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جريمة تهزّ سن الفيل... هكذا قُتِلَ إبن الـ26 عاماً (صورة)
lebanon 24
04/09/2025 22:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
lebanon 24
04/09/2025 22:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريين... ماذا ضُبِطَ بحوزتهما؟ (صورة)
lebanon 24
04/09/2025 22:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات انفجارات تُسمع في بلدة لبنانية.. ماذا تبين؟
lebanon 24
04/09/2025 22:18:00 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

القضاء ا

سن الفيل

القضاء

العلا

مصري

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:16 | 2025-09-04
15:05 | 2025-09-04
14:49 | 2025-09-04
14:45 | 2025-09-04
14:41 | 2025-09-04
14:40 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24