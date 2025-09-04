Advertisement

لبنان

بالصور... ضبط شاحنة مُحمّلة بأدويّة مُهرّبة

Lebanon 24
04-09-2025 | 11:57
A-
A+
Doc-P-1412881-638926093882115874.jpg
Doc-P-1412881-638926093882115874.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة الشمال في دائرة الأمن القومي في الامن العام، ضبطت شاحنة بعد خروجها من مرفأ طرابلس، مُحمّلة بأدويّة مُهرّبة.
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
صحة غزة: شاحنات محملة بأدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم (الحدث)
lebanon 24
04/09/2025 22:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: أفعى داخل شاحنة محمّلة بالخضار والفاكهة
lebanon 24
04/09/2025 22:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الأزهر الشريف: تسيير قافلة إغاثية عاجلة محملة بأدوية ومساعدات غذائية إلى قطاع غزة
lebanon 24
04/09/2025 22:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن يعلن عبور قافلة تضم 24 شاحنة إلى قطاع غزة محمّلة بالمواد الغذائية
lebanon 24
04/09/2025 22:18:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمن القومي

لبنان 24

طرابلس

الشمال

لبنان

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:16 | 2025-09-04
15:05 | 2025-09-04
14:49 | 2025-09-04
14:45 | 2025-09-04
14:41 | 2025-09-04
14:40 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24