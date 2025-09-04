Advertisement

لبنان

رسامني: إعادة تأهيل مار مخايل فعل صمود ورسالة أمل للبنانيين

Lebanon 24
04-09-2025 | 12:00
شارك وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بوضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل محطة قطار مار مخايل – بيروت، الى جانب وزير الثقافة غسان سلامة، المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي والقائمة بأعمال السفارة الإيطالية السيدة سيلفيا توسي.
والقى رسامني كلمة قال فيها: "اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه أسمى عبارات الشكر إلى منظمة اليونسكو وحكومة إيطاليا، إذ إن شراكتكم الصادقة هي التي جعلت هذا الحدث ممكناً. نقف اليوم في قلب محطة مار مخايل للقطارات، حيث بدأت رحلة سكك الحديد في لبنان عام 1895. فمن هنا انطلقت أولى القطارات نحو دمشق وحماة وحلب، لتربط لبنان بجيرانه وتضعه على خريطة التقدّم الإقليمي.
هذه السكك لم تكن مجرد حديد وحجارة، بل كانت جسوراً تصل بين المدن والناس والاقتصادات. حملت معها الطموح والابتكار، وبقيت محفورة في ذاكرتنا الجماعية".

اضاف: "ومع ذلك، يبقى السؤال الذي يطرحه الجميع: "متى تعود القطارات إلى لبنان؟"، الحقيقة أن بناء شبكة حديثة للسكك الحديدية مسار طويل وشاق. لكن ما يهم اليوم هو أن الحياة قد عادت إلى هذه المحطة، ومعها الأمل بأن تعود هذه السكك يوماً لتصل مدننا من جديد.
وبفضل الدعم الثابت لشركائنا، نضع اليوم الحجر الأساس لإعادة تأهيل محطة مار مخايل. هذا المشروع لن يحفظ مبانيها التاريخية وقطاراتها فحسب، بل سيحوّلها إلى مساحات للذاكرة والثقافة والإبداع، مع إبقائها جاهزة لأي نهضة مستقبلية للسكك الحديدية.
إنه أكثر من مجرد مشروع ترميم للتراث. إنه فعل صمود. فالمكان الذي عانى الإهمال طويلاً، وتحمّل جراح فاجعة الرابع من آب، يُبعث اليوم من جديد ليصبح مساحة للحياة والفن والمجتمع".

وختم رسامني: "فلنحتفل بهذه اللحظة لا باعتبارها إعادة تأهيل لمحطة فحسب، بل رمزاً للبنان بأسره، لبنان الذي يحفظ تراثه، ويعتز بهويته، ويؤمن بالتقدّم. ليكن هذا الإنجاز مصدر إلهام للأجيال لتتعلم وتتواصل وتحلم، على أمل أن نسمع يوماً من جديد صفير قطار ينطلق من هنا". (الوكالة الوطنية)
