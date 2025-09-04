Advertisement

لبنان

آخر ما كشف عن جلسة "حصر السلاح"... هذه الصيغة التي أعدّها الرئيس عون

Lebanon 24
04-09-2025 | 12:08
أفادت "سكاي نيوز"، نقلاً عن مصادر، أن رئيس الجمهورية جوزيف عون أجرى اتصالات مع مجلس النواب نبيه بري لترتيب صيغة تسوية قبل الجلسة الحكومية المرتقبة بشأن حصر السلاح.
وبحسب المصادر، نجحت هذه الاتصالات الأخيرة في تأمين حضور الوزراء المحسوبين على "الثنائي الشيعي" في الجلسة الحكومية المقررة.


وأضافت المصادر أن الرئيس عون أعدّ صيغة تنسجم مع الخطة العسكرية وتقوم على أساس وضع مراحل لتنفيذ قرار حصر السلاح دون تحديد مواعيد زمنية. 
الرئيس عون

سكاي نيوز

نبيه بري

سكاي نيو

الجمهوري

رئيس عون

الثنائي

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24