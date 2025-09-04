Advertisement

لبنان

زيادة الأقساط 100 بالمئة... وسعر كتاب يُثير الجدل!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
04-09-2025
علم "لبنان 24"، أنّ إدارات مدارس خاصّة قرّرت زيادة الأقساط بنسبة 100 بالمئة.
وفي سياق آخر، يشكو أهالي الطلاب من سعر كتاب اللغة العربيّة المطبوع في لبنان، وأشاروا إلى أنّ سعره 60 دولار، على الرغم من أنّ أولادهم لا يزالون في صفوف إبتدائيّة.

كذلك، عبّر أهالي عن إستيائهم من عدم قدرتهم على بيع الكتب القديمة، لأنّ بعض المكاتب ترفض ذلك.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

