لبنان

ظاهرة متفشّية في بعض مطاعم لبنان!

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:00
يواجه بعض الزبائن في لبنان مشكلة عند طلبهم أخذ ما تبقّى من طعامهم في المطاعم، حيث ترفض بعض هذه المطاعم تلبية هذا الطلب، رغم أن الزبون قد دفع ثمن الطعام كاملاً، حتى وإن لم يستهلكه بالكامل. وهذا الأمر يُعدّ غير مبرَّر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع الكثيرين لتفادي هدر الطعام.
وقد تبيّن بعد بعض التدقيق أن الطعام المتروك يُعاد تسخينه أحياناً ويُقدَّم لزبائن آخرين، مما يطرح علامات استفهام حول معايير النظافة والسلامة. وفي أحيان أخرى، يُترَك الطعام حتى يَفسُد، مما يساهم في تفاقم مشكلة الهدر الغذائي.
من هنا، من الضروري أن يُحترم حق الزبون في أخذ طعامه المتبقي، وأن تُعزَّز ثقافة احترام النعمة وعدم التبذير، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات.
 
