Advertisement

لبنان

لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1412904-638926130770528711.jpg
Doc-P-1412904-638926130770528711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إنّ "جهات أمنية سوريّة ولبنانيّة رصدت محاولات إيرانية تكثفت في الأسابيع الماضية، لضخ مساعدات إلى "حزب الله".
Advertisement
 
 
وبحسب الصحيفة، فإنّ "إيران أبلغت قادة فصائل عراقية في البحث عن وسائل جديدة لإعادة بناء قدرات "حزب الله".
 
 
وأشارت "الشرق الأوسط" نقلاً عن مسؤول عراقيّ قوله، إنّ "بغداد لم تتجاوب مع المطلب الإيرانيّ بالسماح بتهريب أموال لـ"حزب الله" عبر الأراضي السوريّة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تقرير لصحيفة إسرائيليّة: "دولارات" تصل إلى "حزب الله" من بلدٍ افريقيّ
lebanon 24
05/09/2025 00:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إيرانية تكشف.. لهذا السبب لن يُسلّم "حزب الله" سلاحه
lebanon 24
05/09/2025 00:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: "حزب الله لم يُهزم كما كان متوقّعاً
lebanon 24
05/09/2025 00:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لصحيفة بريطانية: هكذا يستخدم "حزب الله" بلدا أوروبيا لتمويل حربة ضد إسرائيل
lebanon 24
05/09/2025 00:33:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الشرق الأوسط

حزب الله

الإيراني

عراقية

بغداد

عراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:38 | 2025-09-04
16:32 | 2025-09-04
15:56 | 2025-09-04
15:45 | 2025-09-04
15:33 | 2025-09-04
15:21 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24