لبنان

بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:05
وُجّهَت دعوة لأهالي الضاحية الجنوبيّة، للمشاركة الواسعة في المسيرة الشعبية الرافضة لتسليم سـلاح "حزب الله".
وستنطلق المسيرة الإحتجاجيّة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، من تحت جسر المشرفية.
 
 
 
 
