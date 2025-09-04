بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية

وُجّهَت دعوة لأهالي الضاحية الجنوبيّة، للمشاركة الواسعة في المسيرة الشعبية الرافضة لتسليم سـلاح " ".

وستنطلق المسيرة الإحتجاجيّة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، من تحت جسر المشرفية.