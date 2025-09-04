إخلاء مقهى في الجنوب... العدوّ سيقوم باستهدافه

علم " "، أنّ بلديّة أخلت ساحة "السنتر" في وسط البلدة، بعد توجيه العدوّ الإسرائيليّ إنذاراً، بأنّه سيقوم باستهداف مقهى "DT"، بعد سقوط طائرة " " بالقرب منه ظهر اليوم.

