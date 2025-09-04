Advertisement

لبنان

إخلاء مقهى في الجنوب... العدوّ سيقوم باستهدافه

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:12
علم "لبنان 24"، أنّ بلديّة الخيام أخلت ساحة "السنتر" في وسط البلدة، بعد توجيه العدوّ الإسرائيليّ إنذاراً، بأنّه سيقوم باستهداف مقهى "DT"، بعد سقوط طائرة "درون" بالقرب منه ظهر اليوم.
الإسرائيلي

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

درون

خيام

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24