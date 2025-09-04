رجّي التقى نظيره الكويتي: قرار حصر السلاح كان ينبغي أنّ يُتّخذ منذ سنوات طويلة

على هامش انعقاد العادية الـ١٦٤ لمجلس جامعة في ، التقى يوسف رجّي بنظيره الشيخ عبد الله اليحيا، وشكره على دعم بلاده الدائم والمتواصل للبنان على مختلف الأصعدة.

وأكد وزير الخارجية وقوف الكويت الدائم إلى جانب وحرصها على استقراره وازدهاره.



ورحب الوزير اليحيا بقرار حصر السلاح بيد مؤكّدًا أهميته في تعزيز الاستقرار.

وشدّد رجّي على أنّ "هذا القرار كان ينبغي أن يُتخذ منذ سنوات طويلة. وكان اتفاق على أن الحل يكمن في أن يكون السلاح حصريًا بيد الدولة والشرعية، بعيدًا عن أي مواجهة داخلية، حفاظًا على أمن لبنان واستقراره".



كما شدّد على "أهمية انعقاد اللجنة المشتركة – الكويتية في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تفعيل أطر التعاون وتوسيع مجالاته، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين".