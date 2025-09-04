Advertisement

لبنان

رجّي التقى نظيره الكويتي: قرار حصر السلاح كان ينبغي أنّ يُتّخذ منذ سنوات طويلة

Lebanon 24
04-09-2025 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1412925-638926169400233726.jpg
Doc-P-1412925-638926169400233726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على هامش انعقاد الدورة العادية الـ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، التقى وزير الخارجية يوسف رجّي بنظيره الكويتي الشيخ عبد الله علي عبد الله اليحيا، وشكره على دعم بلاده الدائم والمتواصل للبنان على مختلف الأصعدة.
Advertisement
 
وأكد وزير الخارجية الكويتية وقوف الكويت الدائم إلى جانب لبنان وحرصها على استقراره وازدهاره. 

ورحب الوزير اليحيا بقرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مؤكّدًا أهميته في تعزيز الاستقرار.
 
 
وشدّد رجّي  على أنّ "هذا القرار كان ينبغي أن يُتخذ منذ سنوات طويلة. وكان اتفاق على أن الحل يكمن في أن يكون السلاح حصريًا بيد الدولة والشرعية، بعيدًا عن أي مواجهة داخلية، حفاظًا على أمن لبنان واستقراره".

كما شدّد على "أهمية انعقاد اللجنة المشتركة اللبنانية – الكويتية في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تفعيل أطر التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
رجي التقى نظيره الجزائري.. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
05/09/2025 00:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي: قرار حصر السلاح سيادي
lebanon 24
05/09/2025 00:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار استقبل نظيره الكويتي في المطار وتأكيد على تبادل الخبرات بين البلدين
lebanon 24
05/09/2025 00:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري للجديد: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح وأخبرت الرئيس برّي بأن جلسة الجمعة ينبغي أن تكون هادئة وحوارية ومن نقطة اتفاق الجميع
lebanon 24
05/09/2025 00:33:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الدول العربية

وزير الخارجية

علي عبد الله

اللبنانية

الكويتية

القاهرة

الكويتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:38 | 2025-09-04
16:32 | 2025-09-04
15:56 | 2025-09-04
15:45 | 2025-09-04
15:33 | 2025-09-04
15:21 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24