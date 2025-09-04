"ما بُني على باطل فهو باطل"… الثنائي سيرفض مناقشة خطة الجيش!

Advertisement

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الثنائي يرفض مناقشة خطة الجيش، لأنه يعتبر أن ما بُني على باطل فهو باطل، وأي مناقشة للخطة ستستوجب انسحاب وزراء الثنائي من الجلسة.بدورها، أوضحت مصادر مطلعة على خط بعبدا–حارة حريك– أن تواصلًا حصل في الساعات الأخيرة، وتلقى الثنائي وعدًا من بأن يسعى الرئيس إلى إخراج الحكومة من الأزمة.