لبنان

"ما بُني على باطل فهو باطل"… الثنائي سيرفض مناقشة خطة الجيش!

Lebanon 24
04-09-2025 | 13:43
Doc-P-1412930-638926178240839848.jpg
Doc-P-1412930-638926178240839848.jpg photos 0
كشفت مصادر مقربة من "حزب الله" مساء اليوم أن الثنائي الشيعي أعطى فرصةً لرئيس الجمهورية جوزيف عون لمعالجة ما يعتبره "خطيئة القرارين السابقين"، وبالتالي أعاد الكرة إلى ملعب الرئيس عون، وقائد الجيش رودولف هيكل جاهز لتقديم خُطته.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الثنائي يرفض مناقشة خطة الجيش، لأنه يعتبر أن ما بُني على باطل فهو باطل، وأي مناقشة للخطة ستستوجب انسحاب وزراء الثنائي من الجلسة.
 


بدورها، أوضحت مصادر مطلعة على خط بعبدا–حارة حريك–عين التينة أن تواصلًا حصل في الساعات الأخيرة، وتلقى الثنائي وعدًا من بعبدا بأن يسعى الرئيس إلى إخراج الحكومة من الأزمة.
 
الرئيس عون

قائد الجيش

عين التينة

جوزيف عون

حزب الله

الجمهوري

رئيس عون

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24