لبنان

برقية للجيش وهذا ما طلبه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-09-2025 | 14:27
علم "لبنان 24" ان قيادة الجيش طلبت في برقية داخلية "التشدد في تطبيق مضمون الوثيقة الصادرة بتاريخ 24-9-2024 والمتعلقة برفع نسبة الجهوزية إلى 75 في المئة".
وشملت البرقية قطاع جنوب الليطاني ولواء الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية والقوات البحرية والقوات الجوية وفوج المضاد للدروع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

