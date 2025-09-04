برقية للجيش وهذا ما طلبه

علم " " ان طلبت في برقية داخلية "التشدد في تطبيق مضمون الوثيقة الصادرة بتاريخ 24-9-2024 والمتعلقة برفع نسبة الجهوزية إلى 75 في المئة".

وشملت البرقية قطاع جنوب ولواء الحرس والشرطة العسكرية والقوات البحرية والقوات الجوية وفوج المضاد للدروع.