حمادة: كل الخيارات مفتوحة قبيل جلسة مجلس الوزراء

قال عضو للمقاومة النائب : وزراء الحزب بصدد المشاركة في جلسة غدا لكن موقفنا قد يتغير في اللحظة الأخيرة.أضاف : كل الأمور قابلة للتغير حتى اللحظات الأخيرة وداخل جلسة الحكومة وبالتالي القرار النهائي لا زال مفتوحا.تابع حمادة: هناك تحالف دائم وقوي للغاية بين وحركة أمل ولن يكون هناك أي اختلاف أو تمايز بيننا على الإطلاق. (الجزيرة)