لبنان

حمادة: كل الخيارات مفتوحة قبيل جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
04-09-2025 | 14:40
Doc-P-1412940-638926189863653571.png
Doc-P-1412940-638926189863653571.png photos 0
قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة: وزراء الحزب بصدد المشاركة في جلسة مجلس الوزراء غدا لكن موقفنا قد يتغير في اللحظة الأخيرة.
أضاف حمادة: كل الأمور قابلة للتغير حتى اللحظات الأخيرة وداخل جلسة الحكومة وبالتالي القرار النهائي لا زال مفتوحا.
تابع حمادة: هناك تحالف دائم وقوي للغاية بين حزب الله وحركة أمل ولن يكون هناك أي اختلاف أو تمايز بيننا على الإطلاق. (الجزيرة)
