لبنان

بالفيديو... مسيرات في الضاحية الجنوبية رفضاً لقرار تسليم السلاح

Lebanon 24
04-09-2025 | 14:49
تجمع شبان على متن دراجات ناريّة، تحت جسر المشرفية في الضاحية الجنوبية، رفضاً لتسليم سلاح "المقاومة"، قبل إنعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم غدّ.
 
 
وجالت مسيرات كبيرة شوارع الضاحية الجنوبيّة، وحمل المُشاركون أعلام "حزب الله"، وصور الأمين العام الراحل لـ"الحزب" حسن نصرالله.
 
 
إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش استقدم تعزيزات إلى مُحيط مطار بيروت.
 
 
وأضافت أنّ الجيش أقفل تقاطع كنيسة مار مخايل.
 
 
 
