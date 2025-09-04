بالفيديو... مسيرات في الضاحية الجنوبية رفضاً لقرار تسليم السلاح

تجمع شبان على متن دراجات ناريّة، تحت جسر المشرفية في الضاحية الجنوبية، رفضاً لتسليم سلاح " "، قبل إنعقاد جلسة يوم غدّ.

وجالت كبيرة شوارع الضاحية الجنوبيّة، وحمل المُشاركون أعلام " "، وصور الراحل لـ"الحزب" .

إلى ذلك، أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش استقدم تعزيزات إلى مُحيط .

وأضافت أنّ الجيش أقفل تقاطع مار مخايل.

مسيرات لمناصري "حزب الله" في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/pN1sW52GLh — 24 (@Lebanon24) September 4, 2025 Advertisement

مسيرات لمناصري "حزب الله" في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/9Gjxs9DAIE — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 4, 2025