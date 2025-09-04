Advertisement

لبنان

عبد المسيح: خدمة الوطن تعزّز الوحدة والانضباط لدى الشباب

Lebanon 24
04-09-2025 | 15:21
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X": "قدّمتُ إلى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون بعنوان "خدمة الوطن"، يهدف إلى تنظيم الخدمة الوطنية لكافة فئات المجتمع، بحيث يشمل أيضاً المواطنين المغتربين. وينصّ الاقتراح على أن تمتد مدة الخدمة الوطنية لفترة لا تقل عن 180 يوماً، وقد تصل إلى عام كامل وفقاً لمتطلبات الخدمة وبشكل متقطع فلا يعيق أعمال المتطوعين أو دراستهم. ويتضمّن هذا الاقتراح إنشاء "المجلس الأعلى لخدمة الوطن"، الذي يضم عدداً من الأعضاء ويكون تحت إشراف وزير الدفاع الوطني، وذلك لضمان حسن تطبيق القانون وتنظيم الخدمة بما يحقّق المصلحة العامة. إنّني أؤمن بأنّ هذا القانون سيُسهم في تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ روح الوحدة والانضباط، وبناء جيل جديد أكثر التزاماً ومسؤولية تجاه وطنه".
