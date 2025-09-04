Advertisement

لبنان

سهرات ورحلات بأسعار مناسبة… هكذا يستعد اللبنانيون للظاهرة الفلكية المرتقبة!

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
04-09-2025 | 15:45
كعادتهم في تحويل أي حدث أو ظاهرة إلى فرصة مميزة، يستعد اللبنانيون لاستقبال الخسوف القمري الدموي المرتقب في 7 أيلول، يوم الأحد المقبل، بطريقة مبتكرة وممتعة.
فقد بدأت المطاعم وأماكن السهر وحتى برامج النشاطات الخارجية بالإعلان عن عروض خاصة لتلك الليلة، مثل سهرات تحت ضوء الخسوف بأسعار تبدأ من 30 دولارًا، أو رحلات "هايكينغ" تبدأ مع غروب الشمس وتستمر حتى ظهور القمر الدموي، بأسعار تتراوح بين 18 و23 دولارًا.


بهذه الطريقة، يتحول الحدث الفلكي إلى مناسبة فريدة للترفيه والاستمتاع، تعكس قدرة اللبناني على تحويل أي ظاهرة إلى تجربة مميزة وممتعة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
