لبنان

إطلاق نار من موقع "الرمثا" التابع للعدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
04-09-2025 | 15:56
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جنود العدوّ الإسرائيليّ أطلقوا النار من موقع الرمثا في مرتفعات كفرشوبا المحتلة، باتّجاه محيط مزرعة بسطرة.
كما تعرّض سهل الخيام ومحيط الموقع المستحدث في تلة الحمامص لإطلاق نار أيضاً.
 
 
 
 
