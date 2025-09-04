Advertisement

لبنان

بالصور… سيارة تقتحم ملحمة في زحلة

Lebanon 24
04-09-2025 | 16:32
A-
A+
Doc-P-1412986-638926259189025525.jpeg
Doc-P-1412986-638926259189025525.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت جمعية "اليازا" عبر حسابها على منصة "إكس" صورًا لسيارة رباعية الدفع اقتحمت ملحمة La Boucherie في زحلة.
Advertisement

وأوضحت أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

















مواضيع ذات صلة
سيارة تقتحم محلات في عوكر... شاهدوا الفيديو
lebanon 24
05/09/2025 00:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. انحراف سيارة في عاريا
lebanon 24
05/09/2025 00:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مُنع عن العمل.. محضر ضبط بحق صاحب ملحمة
lebanon 24
05/09/2025 00:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
في صيدا.. مخالفات بالجملة وإقفال ملحمة وفرن
lebanon 24
05/09/2025 00:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24

زحلة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:38 | 2025-09-04
15:56 | 2025-09-04
15:45 | 2025-09-04
15:33 | 2025-09-04
15:21 | 2025-09-04
15:05 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24