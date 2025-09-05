29
لبنان
حالته حرجة.. هذا ما حصل مع طفل من عكار
Lebanon 24
05-09-2025
|
00:29
A-
A+
تعرّض الطفل فيصل
محمد عائشة
من بلدة فنيدق -
عكار
لحادث سقوط مؤلم من ارتفاع 4 طوابق ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، حسب مندوبة "
لبنان24
".
وقد تم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته الصحية بالحرجة.
الأناقة تخسر سيّد الخيط والإبرة.. جورجيو أرماني والتاريخ العريق
Lebanon 24
الأناقة تخسر سيّد الخيط والإبرة.. جورجيو أرماني والتاريخ العريق
02:30 | 2025-09-05
05/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاوضات الليل" لم تحسم اتجاهات جلسة الحكومة و"حزب الله"على غموضه
Lebanon 24
"مفاوضات الليل" لم تحسم اتجاهات جلسة الحكومة و"حزب الله"على غموضه
03:00 | 2025-09-05
05/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. تجمع لأصحاب الشاحنات في شتورا
Lebanon 24
بالصور.. تجمع لأصحاب الشاحنات في شتورا
02:52 | 2025-09-05
05/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى الإثنين.. الطقس صيفي معتدل مع ضباب على المرتفعات
Lebanon 24
حتى الإثنين.. الطقس صيفي معتدل مع ضباب على المرتفعات
02:47 | 2025-09-05
05/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:06 | 2025-09-05
05/09/2025 02:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
