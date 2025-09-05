حالته حرجة.. هذا ما حصل مع طفل من عكار

Advertisement

تعرّض الطفل فيصل من بلدة فنيدق - لحادث سقوط مؤلم من ارتفاع 4 طوابق ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، حسب مندوبة " ".وقد تم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته الصحية بالحرجة.