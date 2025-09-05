Advertisement

لبنان

حالته حرجة.. هذا ما حصل مع طفل من عكار

Lebanon 24
05-09-2025 | 00:29
تعرّض الطفل فيصل محمد عائشة من بلدة فنيدق - عكار لحادث سقوط مؤلم من ارتفاع 4 طوابق ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، حسب مندوبة "لبنان24".
وقد تم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته الصحية بالحرجة.
محمد عائشة

فيصل محمد

لبنان24

محمد ع

لبنان

عكار

الطف

