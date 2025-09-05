Advertisement

لبنان

مصدر ديبلوماسي يكشف: لهذا السبب يرفض "الحزب" مبدأ المهل

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
05-09-2025 | 01:15
قال مصدر ديبلوماسي عربي بارز" إن "حزب الله" يراهن على الوقت ولذلك يقوم  بمعارك سياسية من أجل عدم ورود جدول زمني ومهل داخل خطة الجيش المتعلقة بـ"حصرية السلاح"، مضيفا" ان "الحزب" يعتبر أن الاشهر الاولى من السنة حاسمة لدى الإسرائيلي لناحية عودة سكان شمال إسرائيل الى منازلهم، وإذا حصلت العودة بشكلٍ تام وعادت الحياة الى طبيعتها في المستوطنات يصبح من المستحيل على الإسرائيلي الدخول في حربٍ جديدة وتعريض هؤلاء للتهجير مرة ثانية كونه يهتم كثيراً بحياتهم وبالرأي العام الداخلي الإسرائيلي الذي يعتبر أن حرب لبنان كانت ناجحة وأسفرت عن تدمير "حزب الله"وإبعاده عن الحدود وقتل قيادته وكوادره ومقاتليه والإطباق عليه عسكرياً ومالياً ،على عكس نتائج الحرب على إيران وغزة التي لا تعتبر جيدة مقارنة  بما حصل في لبنان . 
المصدر ختم بأن "حزب الله" يريد كسب الوقت من أجل الإبقاء على سلاحه لأنه يدرك أنه بعد أشهر قليلة تنتفي لدى الإسرائيليين فكرة فتح جبهة جديدة مع لبنان، حينها يبقى السلاح في مكانه من دون مصادرته أو جمعه أو حصره" .
 
المصدر: خاص لبنان24
"خاص لبنان24"

