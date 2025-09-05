مصدر ديبلوماسي يكشف: لهذا السبب يرفض "الحزب" مبدأ المهل

Advertisement

قال مصدر ديبلوماسي عربي بارز" إن " " يراهن على الوقت ولذلك يقوم بمعارك سياسية من أجل عدم ورود جدول زمني ومهل داخل خطة الجيش المتعلقة بـ"حصرية السلاح"، مضيفا" ان "الحزب" يعتبر أن الاشهر الاولى من السنة حاسمة لدى لناحية عودة سكان شمال الى منازلهم، وإذا حصلت العودة بشكلٍ تام وعادت الحياة الى طبيعتها في يصبح من المستحيل على الإسرائيلي الدخول في حربٍ جديدة وتعريض هؤلاء للتهجير مرة ثانية كونه يهتم كثيراً بحياتهم وبالرأي العام الداخلي الإسرائيلي الذي يعتبر أن حرب كانت ناجحة وأسفرت عن تدمير "حزب الله"وإبعاده عن الحدود وقتل قيادته وكوادره ومقاتليه والإطباق عليه عسكرياً ومالياً ،على عكس نتائج الحرب على وغزة التي لا تعتبر جيدة مقارنة بما حصل في لبنان .المصدر ختم بأن "حزب الله" يريد كسب الوقت من أجل الإبقاء على سلاحه لأنه يدرك أنه بعد أشهر قليلة تنتفي لدى الإسرائيليين فكرة فتح مع لبنان، حينها يبقى السلاح في مكانه من دون مصادرته أو جمعه أو حصره" .