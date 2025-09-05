29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من روسيا إلى لبنان... رحلة إبداع بتوقيع جاد موراني
زينة كرم - Zeina Karam
|
Lebanon 24
05-09-2025
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في عالم التجارة، قد يبدو النجاح مرتبطًا بالمنتج فقط، ولكن الحقيقة أن المنتج ليس إلا جزءًا من القصة. فقد أصبح التسويق المرئي، المعروف بالـ Visual Merchandising، أداة أساسية تجذب العملاء وتحول المتجر إلى تجربة لا تُنسى. هذا الفن يجمع بين الإبداع البصري وعلم النفس التجاري لتوفير بيئة جذابة تشجع على الشراء، ويتخطى مجرد حدود واجهات المحال التجارية.
Advertisement
هنا يأتي دور مصمم
العرض
المرئي، أو ما يُعرف بـ Visual Merchandiser، وهو العقل المدبر وراء كل واجهة متجر جذابة، وكل عرض منتج مثير للاهتمام
بشكل عام
.
جاد موراني، شاب لبناني طموح اختار أن يدرس هذا الإختصاص، تحدّث لموقعنا عنه عن شغفه بهذه المهنة، موضحاً أن الـ Visual Merchandiser مسؤول عن تنسيق وتصميم واجهات المحال التجارية بطريقة جذابة، ويهدف لخلق جوّ يجذب الزبون وزيادة المبيعات من خلال ترتيب المنتجات والمظهر العام الخاص بالمتجر.
وقال لـ"
لبنان 24
" إن عمل الـ Visual Merchandiser ينطلق من رؤيته واجهة المتجر من 3 زوايا، على أن يتأكد من أن كل زاوية يجب أن تكون مكتملة العناصر، علماً أنه يستطيع خوض هذه التجربة في كل المحال مهما كانت المنتجات التي تبيعها كالملابس، المجوهرات، الأدوات المنزلية وسواها، فضلاً عن مشاركته في المعاهد والمتاحف.
روسيا
كانت المهد الأول الذي احتضن شغف موراني، فاختار أن يدرس هذا الإختصاص هناك، خاصة وأنه ليس متوفراً في
الدول العربية
وليس فقط غير متوفر في
لبنان
إنما فقط في
الدول الأوروبية
، ليصبح أوّل من درس هذا الاختصاص في العالم العربي.
من هنا، أوضح أن من يريد العمل في هذا المجال في لبنان لا يكون متخصصاً بالفعل، يتوجه لدراسة التصميم الداخلي
في الجامعة
، أو يكون يعمل في الأصل بمجال المبيعات على أن يكون ملمّا بالفنّ فيعمل تحت إشراف Visual Merchandiser يعيّنه المتجر من خارج البلاد.
وأبدى موراني في هذا السياق عتباً على الشركات الكبرى في لبنان التي لا تملك المفهوم الصحيح للتسويق المرئي فتوظّف من هم من خارج المجال، مشيراً إلى أنه أمضى 3 من أصعب سنوات حياته في روسيا كي يصبح متمكّناً من كل جوانب هذا الاختصاص.
وأكد أنه قرر منذ مدة طويلة ترك روسيا حتى بات مستقراً في لبنان حيث أسّس عملاً مستقلاً له في هذا المجال ويعمل على توسيعه، موضحاً أنه يعمل في التسويق المرئي لصالح عدد من الشركات، فضلاً عن تنظيمه أعراساً ومناسبات دينية مختلفة، بالإضافة إلى أن لديه صناعات يدوية خاصة به على غرار القبعات.
واشار الى انه "في صدد التحضير لخطوة تؤهله تسجيل اسمه في موسوعة
غينيس للأرقام القياسية
".
إذاً، ليست الشركات المكان
الوحيد الذي
يسمح لموراني بالإبداع، فهو أيضاً عمل مع عدد من الفنانين حيث صمّم أكسسواراتهم لفيديو كليبات أغنياتهم.
أثبت جاد موراني أن البيع المرئي ليس مجرد عمل فني، بل هو أداة استراتيجية أساسية لتحقيق النجاح في عالم التجارة. وفي بلد مثل لبنان، حيث التحديات الاقتصادية والاجتماعية كثيرة، يصبح الإبداع ليس مجرد خيار، بل ضرورة للبقاء والمنافسة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
براك: إدارة ترامب تريد بشكل جادّ وحقيقي حل مشكلة لبنان
Lebanon 24
براك: إدارة ترامب تريد بشكل جادّ وحقيقي حل مشكلة لبنان
05/09/2025 18:29:40
05/09/2025 18:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة الهروب نحو الأمل: عندما يخسر لبنان أدمغته الشابة
Lebanon 24
رحلة الهروب نحو الأمل: عندما يخسر لبنان أدمغته الشابة
05/09/2025 18:29:40
05/09/2025 18:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حماده: أخشى أن يكون وداع زياد جنازاً للجمال والحرية والإبداع
Lebanon 24
حماده: أخشى أن يكون وداع زياد جنازاً للجمال والحرية والإبداع
05/09/2025 18:29:40
05/09/2025 18:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في سجن طرابلس للنساء لتعزيز التأهيل والإبداع
Lebanon 24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في سجن طرابلس للنساء لتعزيز التأهيل والإبداع
05/09/2025 18:29:40
05/09/2025 18:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
غينيس للأرقام القياسية
الدول الأوروبية
الدول العربية
الوحيد الذي
في الجامعة
لبنان 24
الأوروبي
بشكل عام
تابع
قد يعجبك أيضاً
جلسة متوتّرة للحكومة... خروج الوزراء الشيعة ومكّي يُلوّح بالإستقالة
Lebanon 24
جلسة متوتّرة للحكومة... خروج الوزراء الشيعة ومكّي يُلوّح بالإستقالة
09:35 | 2025-09-05
05/09/2025 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل: انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة ليس موجهاً ضد الجيش
Lebanon 24
وزير العمل: انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة ليس موجهاً ضد الجيش
11:25 | 2025-09-05
05/09/2025 11:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية وقع مرسوماً جديداً.. هذا نصّه
Lebanon 24
رئيس الجمهورية وقع مرسوماً جديداً.. هذا نصّه
11:02 | 2025-09-05
05/09/2025 11:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة في صورة معبّرة قبل انسحاب الوزراء الشيعة
Lebanon 24
رئيس الحكومة في صورة معبّرة قبل انسحاب الوزراء الشيعة
10:37 | 2025-09-05
05/09/2025 10:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة نزع سلاح حزب الله.. كيف تؤثر على تركيا؟
Lebanon 24
خطة نزع سلاح حزب الله.. كيف تؤثر على تركيا؟
10:30 | 2025-09-05
05/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
زينة كرم - Zeina Karam
أيضاً في لبنان
09:35 | 2025-09-05
جلسة متوتّرة للحكومة... خروج الوزراء الشيعة ومكّي يُلوّح بالإستقالة
11:25 | 2025-09-05
وزير العمل: انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة ليس موجهاً ضد الجيش
11:02 | 2025-09-05
رئيس الجمهورية وقع مرسوماً جديداً.. هذا نصّه
10:37 | 2025-09-05
رئيس الحكومة في صورة معبّرة قبل انسحاب الوزراء الشيعة
10:30 | 2025-09-05
خطة نزع سلاح حزب الله.. كيف تؤثر على تركيا؟
10:20 | 2025-09-05
مقعده بجانبها... ماذا أوضحت وزيرة البيئة بعد دخول قائد الجيش إلى جلسة مجلس الوزراء؟
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 18:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 18:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 18:29:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24