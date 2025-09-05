من روسيا إلى لبنان... رحلة إبداع بتوقيع جاد موراني

في عالم التجارة، قد يبدو النجاح مرتبطًا بالمنتج فقط، ولكن الحقيقة أن المنتج ليس إلا جزءًا من القصة. فقد أصبح التسويق المرئي، المعروف بالـ Visual Merchandising، أداة أساسية تجذب العملاء وتحول المتجر إلى تجربة لا تُنسى. هذا الفن يجمع بين الإبداع البصري وعلم النفس التجاري لتوفير بيئة جذابة تشجع على الشراء، ويتخطى مجرد حدود واجهات المحال التجارية. Advertisement

هنا يأتي دور مصمم المرئي، أو ما يُعرف بـ Visual Merchandiser، وهو العقل المدبر وراء كل واجهة متجر جذابة، وكل عرض منتج مثير للاهتمام .



جاد موراني، شاب لبناني طموح اختار أن يدرس هذا الإختصاص، تحدّث لموقعنا عنه عن شغفه بهذه المهنة، موضحاً أن الـ Visual Merchandiser مسؤول عن تنسيق وتصميم واجهات المحال التجارية بطريقة جذابة، ويهدف لخلق جوّ يجذب الزبون وزيادة المبيعات من خلال ترتيب المنتجات والمظهر العام الخاص بالمتجر.

وقال لـ" " إن عمل الـ Visual Merchandiser ينطلق من رؤيته واجهة المتجر من 3 زوايا، على أن يتأكد من أن كل زاوية يجب أن تكون مكتملة العناصر، علماً أنه يستطيع خوض هذه التجربة في كل المحال مهما كانت المنتجات التي تبيعها كالملابس، المجوهرات، الأدوات المنزلية وسواها، فضلاً عن مشاركته في المعاهد والمتاحف.



كانت المهد الأول الذي احتضن شغف موراني، فاختار أن يدرس هذا الإختصاص هناك، خاصة وأنه ليس متوفراً في وليس فقط غير متوفر في إنما فقط في ، ليصبح أوّل من درس هذا الاختصاص في العالم العربي.



من هنا، أوضح أن من يريد العمل في هذا المجال في لبنان لا يكون متخصصاً بالفعل، يتوجه لدراسة التصميم الداخلي ، أو يكون يعمل في الأصل بمجال المبيعات على أن يكون ملمّا بالفنّ فيعمل تحت إشراف Visual Merchandiser يعيّنه المتجر من خارج البلاد.



وأبدى موراني في هذا السياق عتباً على الشركات الكبرى في لبنان التي لا تملك المفهوم الصحيح للتسويق المرئي فتوظّف من هم من خارج المجال، مشيراً إلى أنه أمضى 3 من أصعب سنوات حياته في روسيا كي يصبح متمكّناً من كل جوانب هذا الاختصاص.



وأكد أنه قرر منذ مدة طويلة ترك روسيا حتى بات مستقراً في لبنان حيث أسّس عملاً مستقلاً له في هذا المجال ويعمل على توسيعه، موضحاً أنه يعمل في التسويق المرئي لصالح عدد من الشركات، فضلاً عن تنظيمه أعراساً ومناسبات دينية مختلفة، بالإضافة إلى أن لديه صناعات يدوية خاصة به على غرار القبعات.



واشار الى انه "في صدد التحضير لخطوة تؤهله تسجيل اسمه في موسوعة ".



إذاً، ليست الشركات المكان يسمح لموراني بالإبداع، فهو أيضاً عمل مع عدد من الفنانين حيث صمّم أكسسواراتهم لفيديو كليبات أغنياتهم. كانت المهد الأول الذي احتضن شغف موراني، فاختار أن يدرس هذا الإختصاص هناك، خاصة وأنه ليس متوفراً في وليس فقط غير متوفر في إنما فقط في ، ليصبح أوّل من درس هذا الاختصاص في العالم العربي.من هنا، أوضح أن من يريد العمل في هذا المجال في لبنان لا يكون متخصصاً بالفعل، يتوجه لدراسة التصميم الداخلي ، أو يكون يعمل في الأصل بمجال المبيعات على أن يكون ملمّا بالفنّ فيعمل تحت إشراف Visual Merchandiser يعيّنه المتجر من خارج البلاد.وأبدى موراني في هذا السياق عتباً على الشركات الكبرى في لبنان التي لا تملك المفهوم الصحيح للتسويق المرئي فتوظّف من هم من خارج المجال، مشيراً إلى أنه أمضى 3 من أصعب سنوات حياته في روسيا كي يصبح متمكّناً من كل جوانب هذا الاختصاص.وأكد أنه قرر منذ مدة طويلة ترك روسيا حتى بات مستقراً في لبنان حيث أسّس عملاً مستقلاً له في هذا المجال ويعمل على توسيعه، موضحاً أنه يعمل في التسويق المرئي لصالح عدد من الشركات، فضلاً عن تنظيمه أعراساً ومناسبات دينية مختلفة، بالإضافة إلى أن لديه صناعات يدوية خاصة به على غرار القبعات.واشار الى انه "في صدد التحضير لخطوة تؤهله تسجيل اسمه في موسوعة ".إذاً، ليست الشركات المكان يسمح لموراني بالإبداع، فهو أيضاً عمل مع عدد من الفنانين حيث صمّم أكسسواراتهم لفيديو كليبات أغنياتهم.