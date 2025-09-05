Advertisement

لبنان

شهيد جديد جراء الغارات على انصارية

05-09-2025 | 03:53
أفادت مندوبة "لبنان24" عت استشهاد الشاب السوري الذي أصيب في الغارات الاسرائيلية التي استهدفت هنغارات لصيانة الآليات في بلدة أنصارية أول من أمس.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سقوط شهيد في استهداف السيارة على أوتوستراد عدلون - أنصارية
05/09/2025
05/09/2025 12:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية عنيفة مُتتالية تستهدف أنصارية وعدلون في جنوب لبنان
05/09/2025
05/09/2025 12:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
4 شهداء جراء سلسلة الغارات الإسرائيلية في الأمس
05/09/2025
05/09/2025 12:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
97 شهيداً جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر الأحد
05/09/2025
05/09/2025 12:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24

05:39 | 2025-09-05
05:22 | 2025-09-05
05:08 | 2025-09-05
05:00 | 2025-09-05
04:50 | 2025-09-05
04:30 | 2025-09-05
