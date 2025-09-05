29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجامعة اللبنانية.. مشاركة في ورشة حول القانون الدولي الإنساني في جنيف
Lebanon 24
05-09-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت
الجامعة اللبنانية في
ورشة العمل الدولية المتقدمة حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتي انعقدت في العاصمة
السويسرية
جنيف
بين 25 و29 آب 2025. وجاءت المشاركة بدعوة من
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وأكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على أهمية تطبيق القانون الدولي في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
Advertisement
ومثّل
الجامعة اللبنانية
الدكتور سامر ماهر
عبد الله
، رئيس مركز الدراسات
اللبنانية
القانونية والإدارية والسياسية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، مشيراً إلى أن الورشة شكلت منصة لتبادل الخبرات والمعارف حول تطبيقات القانون الدولي الإنساني، وأفضل الممارسات في حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.
وشدّد الدكتور عبد الله على أهمية مثل هذه الورش في تعزيز المعرفة القانونية، وبناء قدرات المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وربطها بالممارسات الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية قادرة على مواجهة التحديات القانونية المعقدة في
لبنان
والمنطقة.
وأكدت الجامعة أن مشاركتها في الورشة تأتي في إطار التزامها المستمر بتطوير التعليم القانوني وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الرائدة في مجال القانون الدولي الإنساني، بما يساهم في رفع مستوى البحث العلمي والممارسات العملية في هذا المجال.
مواضيع ذات صلة
الجيش الاردني يعلن تنفيذ 7 إنزالات جوية انسانية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة
Lebanon 24
الجيش الاردني يعلن تنفيذ 7 إنزالات جوية انسانية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة
05/09/2025 12:49:00
05/09/2025 12:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير الطبي للمستشفى الكويتي الميداني للجزيرة مباشر: إسرائيل تستخف بالقانون الإنساني الدولي وتستهدف المؤسسات والطواقم الطبية
Lebanon 24
المدير الطبي للمستشفى الكويتي الميداني للجزيرة مباشر: إسرائيل تستخف بالقانون الإنساني الدولي وتستهدف المؤسسات والطواقم الطبية
05/09/2025 12:49:00
05/09/2025 12:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الكندية: نحثّ إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية برا إلى غزة بسرعة ودون عوائق
Lebanon 24
الخارجية الكندية: نحثّ إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية برا إلى غزة بسرعة ودون عوائق
05/09/2025 12:49:00
05/09/2025 12:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم حافل بالنشاطات لوزير الزراعة: ورشة تشريعية ولقاءات دولية
Lebanon 24
يوم حافل بالنشاطات لوزير الزراعة: ورشة تشريعية ولقاءات دولية
05/09/2025 12:49:00
05/09/2025 12:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الجامعة اللبنانية في
جامعة اللبنانية
السويسرية
اللبنانية
أكاديمية
عبد الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ
Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ
05:39 | 2025-09-05
05/09/2025 05:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال جلسة الحكومة.. هذا ما سيفعله أحد وزراء "الثنائيّ الشيعيّ"
Lebanon 24
خلال جلسة الحكومة.. هذا ما سيفعله أحد وزراء "الثنائيّ الشيعيّ"
05:22 | 2025-09-05
05/09/2025 05:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاء الحريري: عودتي نهائيّة
Lebanon 24
بهاء الحريري: عودتي نهائيّة
05:08 | 2025-09-05
05/09/2025 05:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد عشيّة الجلسة.. هل تُفرَض "حصرية السلاح" تحت النار؟
Lebanon 24
تصعيد عشيّة الجلسة.. هل تُفرَض "حصرية السلاح" تحت النار؟
05:00 | 2025-09-05
05/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة المياه في كسروان.. خطة عاجلة وطويلة المدى
Lebanon 24
أزمة المياه في كسروان.. خطة عاجلة وطويلة المدى
04:50 | 2025-09-05
05/09/2025 04:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
Lebanon 24
جرافات وحفارات تنسحب.. ماذا يحصل في الجنوب؟
05:55 | 2025-09-04
04/09/2025 05:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:39 | 2025-09-05
سلام استقبل وفداً من المنتدى الإسلاميّ الوطنيّ
05:22 | 2025-09-05
خلال جلسة الحكومة.. هذا ما سيفعله أحد وزراء "الثنائيّ الشيعيّ"
05:08 | 2025-09-05
بهاء الحريري: عودتي نهائيّة
05:00 | 2025-09-05
تصعيد عشيّة الجلسة.. هل تُفرَض "حصرية السلاح" تحت النار؟
04:50 | 2025-09-05
أزمة المياه في كسروان.. خطة عاجلة وطويلة المدى
04:30 | 2025-09-05
من روسيا إلى لبنان... رحلة إبداع بتوقيع جاد موراني
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 12:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 12:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 12:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24