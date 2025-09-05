الجامعة اللبنانية.. مشاركة في ورشة حول القانون الدولي الإنساني في جنيف

Advertisement

شاركت ورشة العمل الدولية المتقدمة حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتي انعقدت في العاصمة بين 25 و29 آب 2025. وجاءت المشاركة بدعوة من وأكاديمية جنيف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على أهمية تطبيق القانون الدولي في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.ومثّل الدكتور سامر ماهر ، رئيس مركز الدراسات القانونية والإدارية والسياسية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، مشيراً إلى أن الورشة شكلت منصة لتبادل الخبرات والمعارف حول تطبيقات القانون الدولي الإنساني، وأفضل الممارسات في حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.وشدّد الدكتور عبد الله على أهمية مثل هذه الورش في تعزيز المعرفة القانونية، وبناء قدرات المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وربطها بالممارسات الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية قادرة على مواجهة التحديات القانونية المعقدة في والمنطقة.وأكدت الجامعة أن مشاركتها في الورشة تأتي في إطار التزامها المستمر بتطوير التعليم القانوني وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الرائدة في مجال القانون الدولي الإنساني، بما يساهم في رفع مستوى البحث العلمي والممارسات العملية في هذا المجال.