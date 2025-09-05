مهرجان صور للتسوق: المدينة تتألق بالفعاليات الاقتصادية والاجتماعية

Advertisement

انطلقت فعاليات "مهرجان صور للتسوق" تحت شعار "صور بتجمعنا"، برعاية بلدية صور واتحاد بلديات صور، وبالتعاون مع نقابات منطقة جبل عامل الأولى، ومكتب النقابات والمهن الحرة في إقليم جبل عامل، وجمعية تجار صور وضواحيها، بمشاركة واسعة من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في الجنوب، بالإضافة إلى مؤسسة جهاد البناء.بدأ الحدث رسميًا بقص شريط الافتتاح، حيث جالت الفرق المشاركة في الأسواق القديمة لمدينة صور على وقع الموسيقى التي عزفتها الفرقة الموسيقية التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، معلنة انطلاق شهر التسوق. كما افتتح المهرجان في ساحة القسم بمدينة صور، بالتزامن مع أسبوع الوحدة الإسلامية وذكرى ولادة الرسول الأكرم، بحضور النواب علي خريس وحسين جشي، وممثل النائب الدكتورة عناية عز الدين، ونائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق وأعضاء ، ورئيس جمعية تجار صور ديب بدوي، ورئيس قسم الهيئات الاقتصادية في إقليم جبل عامل ونائب رئيس جمعية تجار صور حسن ضاهر، ومسؤول النقابات والعمال الحاج وسام طفلا، إلى جانب أعضاء المجالس البلدية والاختيارية، ولجنة تجمع أصحاب المحال والمؤسسات التجارية، وممثلين عن مؤسسة جهاد البناء، وعوائل ، وقوى وأحزاب سياسية لبنانية وفلسطينية، وجمعيات أهلية وكشفية، وأندية مجتمعية.بعد تقديم تعريف من أحمد عاشور وعزف النشيد الوطني الذي أداه كورال مؤسسات الإمام ، ألقى رئيس اللجنة السياحية في بلدية صور إبراهيم بدوي كلمة قال فيها:"نلتقي اليوم في مناسبة مميزة، نحتفل فيها بافتتاح شهر التسوق في مدينة صور، المدينة التي صنعت التاريخ وكتبت اسمها بحروف من ذهب. صور مدينة الأوفياء، حاملة إرث الإمام السيد موسى الصدر، الذي علّمنا أن خدمة الإنسان هي أسمى أشكال العمل العام".وأضاف بدوي: "اليوم نؤكد أن إرادة الحياة في صور أقوى من الموت، فمدينتنا تنهض من تحت ركام الدمار وتودع شهداءها الأبرار لتعود وتضج بالحياة من جديد. باسم بلدية صور، نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث ونوجّه تحية تقدير لتجار مدينتنا الذين يواصلون مسيرة أجدادهم، وندعو الجميع لفتح أبواب أسواقنا بروح الفرح واستقبال الزوار بابتسامة صور".ثم ألقى الحاج حسن ضاهر، ممثل مكتب النقابات والمهن الحرة وجمعية تجار صور، كلمة وصف فيها المدينة بأنها "أجمل مدن الأرض"، وأكد أن المهرجان جاء لرسم الفرحة على وجوه أهلها، قائلاً: "صور بوابة أفراحنا ومنبت عزنا وفخرنا، نجتمع من أجل الإنسان في هذا المكان بقلوب مليئة بالحب والإيمان، متمسكين بوصية إمامنا أن خدمة الإنسان هي خدمة الله".كما ألقت رئيسة لجنة المرأة والطفل في بلدية صور، الدكتورة رندة أبو صالح، كلمة رحبت فيها بالحضور واعتبرت المهرجان فرصة لتجسيد عمق العلاقة بين المدينة وأهلها، مؤكدة أن المهرجان يعكس دعم الحركة الاقتصادية المحلية، وتفعيل القطاع التجاري، وفتح المجال أمام الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم والتواصل مع الزوار. وأكدت أن النشاط الاقتصادي في المدينة امتداد لتاريخ طويل من العمل والإنتاج والتبادل والانفتاح، مشيرة إلى أن دعم المهرجان هو واجب وطني وإنمائي يعكس هوية المدينة ويشكل ركائز صمودها الأمني والاقتصادي والاجتماعي.وألقى المختار طلال زيدان، معاون النقابي ومسؤول علاقات قسم النقابات في منطقة جبل عامل الأولى، كلمة شدد فيها على أهمية الأمن الاقتصادي كركيزة للاستقرار الوطني، وأكد دعم النقابات للتجار والمنتجين والصناعيين والحرفيين والمزارعين والعمال، مضيفًا: "صور المدينة تستحق أن تزدهر وتبقى منارة اقتصادية في الجنوب، ونبقى إلى جانب كل تاجر وصاحب مصلحة ومهنة وعامل، ونطالب بحقوقهم ونعمل بكل الوسائل المشروعة لتأمين بيئة اقتصادية عادلة".وتخللت فعاليات المهرجان باقة من الأناشيد من وحي الولادة المباركة مع كورال مدارس مؤسسات الإمام الصدر، وتم توزيع هدايا تومبولا، واختتمت الجولة بجولة للحضور على المعروضات المختلفة، والتي تخللها كرمس للأطفال من تنظيم جمعية كشافة المهدي.يستمر المهرجان حتى 14 أيلول، ويتضمن معرضًا للحرف والمنتجات والصناعات اليدوية، مع فعاليات تجارية، اجتماعية، وترفيهية، تعكس الروح الحية للمدينة والتفاعل المجتمعي الشامل.