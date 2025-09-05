Advertisement

لبنان

بهاء الحريري: عودتي نهائيّة

Lebanon 24
05-09-2025 | 05:08
A-
A+
Doc-P-1413135-638926709995480382.png
Doc-P-1413135-638926709995480382.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى السيّد بهاء الحريري الذي اكد بعد اللقاء ان" عودته الى بيروت نهائية وزيارته لدار الفتوى هي لتأكيد أهمية ورمزية هذه الدار الغالية على قلوبنا وما يمثل سماحته لنا من مرجعية وطنية واسلامية يشهد لها".
Advertisement

واضاف:"اللقاء مع سماحته اتسم بأريحية كبيرة وكان جيدا جدا، ونحن لا نريد إلا الخير لبلدنا".

وردا على سؤال حول المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة قال: "هذا الموضوع سابق لأوانه وإن شاء الله يكون خيرا".
مواضيع ذات صلة
المطران عوده استقبل بهاء الحريري وتشديد على سيادة الدولة
lebanon 24
05/09/2025 18:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول بهاء الحريري الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت
lebanon 24
05/09/2025 18:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"على رأس الحريرية السياسية"... بهاء الحريري يعلن عودته الدائمة إلى لبنان
lebanon 24
05/09/2025 18:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: تسليم السلاح لن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية
lebanon 24
05/09/2025 18:30:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهورية اللبنانية

عبد اللطيف

الشيخ عبد

اللبنانية

الجمهوري

الحريري

جمهورية

اللطيف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2025-09-05
11:25 | 2025-09-05
11:02 | 2025-09-05
10:37 | 2025-09-05
10:30 | 2025-09-05
10:20 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24