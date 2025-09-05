Advertisement

لبنان

خلال جلسة الحكومة.. هذا ما سيفعله أحد وزراء "الثنائيّ الشيعيّ"

Lebanon 24
05-09-2025 | 05:22
أفادت مصادر مطلعة على المشاورات قبل الجلسة الحكومية اليوم أن أحد وزراء "الثنائي" سيلقي كلمة خلال الجلسة يذكر فيها بضرورة العودة عن القرارات السابقة. 
وبحسب المصادر، إذا نجح "الثنائي" بمسعاه لن ينسحب، أما في حال أصر مجلس الوزراء على دخول قائد الجيش القاعة لمناقشة خطة حصر السلاح، فسينسحب الوزراء، لانهم يعتبرون "ما بني على باطل هو باطل". 
 
 
