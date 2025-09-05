قصي غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Advertisement

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص صورة المدعو:– قصي هايل (مواليد عام 2006، سوري)الذي فُقِد بتاريخ 03-09-2025، في محلة .لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر بعبدا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 921740-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.