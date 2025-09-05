Advertisement

لبنان

قصي غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 05:58
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المدعو:
– قصي هايل ضاهر (مواليد عام 2006، سوري)

الذي فُقِد بتاريخ 03-09-2025، في محلة بعبدا.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر بعبدا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 921740-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
