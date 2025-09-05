بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة

Advertisement

صدر عن لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:أعطت والمياه الإذن بتفريغ الباخرة hawk III المحملة بالفيول أويل B لمصلحة ، بعدما تبين أن الفحوصات الثلاث على عينات من الفيول الذي تحمله الباخرة أتت مطابقة للمواصفات المطلوبة من قبل مؤسسة كهرباء . الفحوصات أجريت في مختبرات متخصصة خارج لبنان، هي:* Bureau Veritas في دبي.*Letrina في اليونان.*Amspec في إيطاليا.تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الحاجة الملحّة لمؤسسة كهرباء لبنان لحمولة الباخرة التي كانت مبرمجة في وقت سابق وذلك قبل 8 أيلول الحالي لتجنّب غرق لبنان في العتمة Blackout.علماً ان الوزارة قدمت إخباراً بشأن الباخرة المذكورة بتاريخ 25/8/2025 أمام التمييزية التي ما زالت تتابع تحقيقاتها في الموضوع حتى الآن. وبناء على إشارتها أجري الفحص الثالث في مختبر Amspec في إيطاليا وأتت نتائجه إيجابية كما الفحصين السابقين.كما نؤكد أن قرار التفريغ يأتي بغية الحفاظ على حقوق الدولة بعدما كانت الشركة الموردة إستلمت كميات الخام من شركة تسويق النفط "سومو" بناء على عقد التبادل الموقّع بين الأخيرة ووزارة الطاقة .مع الإشارة الى أن وزارة الطاقة محتفظة بجميع الضمانات لديها performance bond في حال تم الإدعاء على الشركة المورّدة بعد انتهاء التحقيقات بأي جرم جزائي يثبت إخلال الشركة بموجباتها التعاقدية.في الختام، إن والمياه جو الصّدي أحرص على المال العام من أي كان ويعتمد إجراءات شفافة لم تعتد عليها الوزارة من قبل.