Advertisement

لبنان

أصوات قويّة سُمِعَت في الجنوب... هذه طبيعتها

Lebanon 24
05-09-2025 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1413163-638926761847601698.jpg
Doc-P-1413163-638926761847601698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ الأصوات التي سمعت في القطاع الغربي ناجمة عن تفجيرات للجيش في وادي حسن مقابل بلدة زبقين لقنابل وقذائف من مخلفات العدوان الاسرائيلي الاخير على الجنوب.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أصوات قويّة سُمِعَت في طرابلس ومناطق شماليّة... إليكم طبيعتها
lebanon 24
05/09/2025 18:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الأصوات القويّة التي سُمعت في منطقة شملان ناتجة عن مفرقعات قويّة خلال أحد الأعراس
lebanon 24
05/09/2025 18:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع صوت دوي في الجنوب... هذه طبيعته
lebanon 24
05/09/2025 18:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أصوات قوية تهزّ النبطية.. هذا ما تبيّن
lebanon 24
05/09/2025 18:31:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الوطنية للاعلام

الوكالة الوطنية

الغربي

حسن م

دوان

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2025-09-05
11:27 | 2025-09-05
11:25 | 2025-09-05
11:02 | 2025-09-05
10:37 | 2025-09-05
10:30 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24