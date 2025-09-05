أصوات قويّة سُمِعَت في الجنوب... هذه طبيعتها

أفادت "الوكالة " أنّ الأصوات التي سمعت في القطاع ناجمة عن تفجيرات للجيش في وادي حسن مقابل بلدة زبقين لقنابل وقذائف من مخلفات العدوان الاسرائيلي الاخير على الجنوب.

