لبنان
أصوات قويّة سُمِعَت في الجنوب... هذه طبيعتها
Lebanon 24
05-09-2025
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الوكالة
الوطنية للاعلام
" أنّ الأصوات التي سمعت في القطاع
الغربي
ناجمة عن تفجيرات للجيش في وادي حسن مقابل بلدة زبقين لقنابل وقذائف من مخلفات العدوان الاسرائيلي الاخير على الجنوب.
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 18:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 18:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 18:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
