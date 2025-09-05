Advertisement

لبنان

إنتشار للجيش عند مداخل كفرشيما

Lebanon 24
05-09-2025 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1413169-638926775681092883.jpg
Doc-P-1413169-638926775681092883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن انتشار الجيش عند مداخل كفرشيما، تحسباً لأيّ تحرّكات أو مسيرات، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، عند الساعة الثالثة.
Advertisement
 
 
كذلك، سُجِّلَ انتشار للجيش في غاليري سمعان.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عند مداخل الضاحية.. خطوة ميدانية للجيش
lebanon 24
05/09/2025 18:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انتشار مكثف للجيش على مداخل مدينة الخيام لمواكبة زيارة الموفد الاميركي توم برّاك الى قرى الجنوب 
lebanon 24
05/09/2025 18:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انتشار للجيش في بعلبك وحواجز تفتيش وتدقيق امام تعاونية فوديكو
lebanon 24
05/09/2025 18:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انتشار للجيش على طريق صيدا القديمة
lebanon 24
05/09/2025 18:31:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

لبنان 24

التزام

مسيرات

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2025-09-05
11:27 | 2025-09-05
11:25 | 2025-09-05
11:24 | 2025-09-05
11:02 | 2025-09-05
10:37 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24