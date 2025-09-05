إنتشار للجيش عند مداخل كفرشيما

أفادت مندوبة " "، عن انتشار الجيش عند مداخل كفرشيما، تحسباً لأيّ تحرّكات أو ، بالتزامن مع انعقاد جلسة ، عند الساعة الثالثة.

كذلك، سُجِّلَ انتشار للجيش في غاليري سمعان.