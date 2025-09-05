الراعي استقبل وديع العبسي.. واطلع من جمعية "سيدات وآنسات حدث الجبة" على نشاطاتها

Advertisement

إستقبل البطريرك في الديمان، رجل الأعمال اللبناني وديع العبسي الذي وضع في الصورة الحقيقية لغيابه عن ، عارضا لمجمل التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، معربا استنكاره وشجبه للحملة المشبوهة التي يتعرض لها.وأكد العبسي بعد اللقاء، "دور البطريركية التاريخي في الحفاظ على لبنان"، وقال: "الزيارة أولا للاطمئنان إلى صحة غبطته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، وثانيا لشرح أسباب غيابي عن لبنان وهذا الصرح الكبير لأكثر من ثلاث سنوات، وقد أبدى غبطته إعجابه بالنظام القضائي . وأكدت لغبطته أن هذا الصرح هو أساس لبنان، بني على أساس وجود لبنان وحماه منذ مراحل تأسيسه الى اليوم".واشار الى "التضحيات التي قدمها هذا الصرح والضغط الذي مارسه للحفاظ على السلم الأهلي ومنع التقسيم وضمان العيش المشترك"، وقال: "هذا الصرح شكل الأساس في حماية لبنان من الانقسامات وهو غير محتاج لشهادة من أصحاب النفوس الضعيفة أو الأقلام المأجورة التي تحاول التشكيك بوطنية هذا الصرح الكبير".وكان البطريرك الراعي استقبل صباحا، وفد "جمعية سيدات وآنسات حدث الجبة الخيرية" برئاسة أورور صفير التي وضعت الراعي في صورة نشاطاتها الاجتماعية والصحية التي تقوم بها الجمعية وعمل المستوصف الخيري التابع لها، طالبة "بركته الأبوية لنتمكن من مواصلة رسالتنا الإنسانية للمساعدة في انماء حدث الجبة".