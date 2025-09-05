Advertisement

لبنان

مكي: لا تفاصيل بعد عن خطة الجيش

Lebanon 24
05-09-2025 | 07:05
قال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي "لا يوجد تفاصيل بعد عن خطة الجيش، سوف تعرض اليوم عند الساعة الثالثة، لم توزع بعد".
وأضاف مكي لوكالة "فرانس برس": "لا يوجد توقعات، ذاهبون للجلسة بإيجابية".
 
 
 
