Advertisement

لبنان

انعقاد المؤتمر التأسيسي الاول للمجلس البرلماني الآسيوي الافريقي في بيروت برعاية بري

Lebanon 24
05-09-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1413178-638926788980024144.jpg
Doc-P-1413178-638926788980024144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد المؤتمر التأسيسي الاول  للمجلس البرلماني الآسيوي الافريقي، برعاية  رئيس مجلس النواب نبيه بري، في العاشرة والنصف من قبل  ظهر الإثنين في 8 أيلول الحالي ويستمر الى يوم الثلثاء في 9 منه، في القاعة العامة للمجلس في ساحة النجمة - بيروت.
Advertisement

ويرأس المؤتمر، النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي رئيس المجلس التأسيسي للمجلس البرلماني الاسيوي - الافريقي محسن المندلاوي، ويشارك في أعماله العديد من رؤساء البرلمانات العربية والآسيوية والأفريقية والوفود ومنظمات إقليمة ودولية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
05/09/2025 18:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق مهرجان التسوق والسياحة في بعلبك برعاية الرئيس نبيه بري
lebanon 24
05/09/2025 18:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للحدث: دول مجلس التعاون ستبذل ما بوسعها لتحقيق هدف المؤتمر
lebanon 24
05/09/2025 18:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر وطني عن التعليم: التربية خط الدفاع الأول لحماية الوطن
lebanon 24
05/09/2025 18:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

مجلس النواب العراقي

المؤتمر التأسيسي

مجلس البرلمان

ساحة النجمة

الأفريقية

نبيه بري

البرلمان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2025-09-05
11:27 | 2025-09-05
11:25 | 2025-09-05
11:24 | 2025-09-05
11:02 | 2025-09-05
10:37 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24